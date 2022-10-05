"Швы расползаются". Блогеры о пропагандистах, критикующих власть

Поражения российских войск в Украине заставила патриотические и пропагандистские каналы заняться поиском виновных среди руководства "военной операцией". Многие из них начали писать посты с требованием срочно что-то изменить – не только в том, как ведется война, но и в управлении страной в целом. Ведущий ток-шоу "Вести недели" на канале "Россия 1" Евгений Попов опубликовал целую серию твитов, в которых пытается рассуждать о том, куда идет Россия, и в завершение предлагает вернуть в стране свободу слова и реформировать судебную систему.

Каналы "патриотов" тоже заполнены внезапными "прозрениями".

Анастасия Кашеварова

...Некоторые у власти не должны думать, что вот тут гражданское общество соберёт деньги на тепловизоры и теплые вещи, тут бабы Белгорода дров напилят, тут Кадыров всех чеченцев на фронт отправит, тут Пригожин всех зэков выстроит в стройные ряды. Тут Коц или Поддубный, или Пегов со Стешиным подскажут какого генерала убрать. Тут инициативные губернаторы сами отправят добровольцев, будут их учить, лечить и им платить. Тут Симоньян вытащит на себе всю негативную повестку. Тут Соловьев защитит незаконно мобилизованных.

Это мы все сделаем. В лепешку расшибемся, но сделаем.

Я хочу, чтобы к ответу были призваны все те, кто не снабжал армию необходимым

Но, я хочу, чтобы к ответу были призваны все те, кто не снабжал армию необходимым. Кто превратил обмен в договорняки. Кто врал про самые лучшие беспилотники и новейшее вооружение. Кто отправил срочников на фронт. Кто платит Ургантам, Гудковым и прочей мерзости. Кто не хочет объяснять ничего народу и общается с ним, как с мясом. Кто сдал Гостомель и помог создать Бучу. И много-много у меня записано.

И вам не удастся на чужом горбу в рай въехать. Мужики отдают жизнь за ваши ошибки. И эти ошибки придется искупить.

Дмитрий Евстафьев

Да, нам, что уж говорить, нравилась и эта позолота, и эти рюшечки танковых биатлонов, и эти звонкие лозунги…. Но мы, ведь, все чувствовали в них фальшь, особенно на фоне становившихся все более тревожными вестей с фронта. Мы же все видели, как наша власть замыкается в себе, отмахиваясь от вопросов со стороны общества. Мы кожей ощущали момент, когда власти придется с обществом объясниться. Мы понимали, что это неизбежно. Мы понимали, что правда будет неприятной и чем дальше откладывается объяснение, тем более болезненной эта правда будет.

Способность говорить с обществом пиаром не заменишь

Способность говорить с обществом пиаром не заменишь, ровно также, как бетонный каркас дома не заменить пышной лепниной.

Поверьте, друзья, нам будет легче без опавшей с нашего общего дома позолоты и потрескавшихся за многие годы нахождения на «фасаде» ангелочков и амурчиков. Не то, чтобы я был таким уж поклонником политического конструктивизма, хотя обожаю конструктивизм архитектурный. Но здание, увешанное таким количеством декораций, таким количеством архитектурных излишеств, таким количеством лишних людей, функции которых непонятны и за которыми тянется длинная череда провалов, устоять под ветром глобальных перемен не могло. Особенно, если ураган у тебя в палисаднике.

Маргарита Симоньян выступила с неожиданным призывом перестать врать, что вызвало в соцсетях многочисленные насмешки.

Андрей Пивоваров

Предлагаем Маргарите начать с себя.

Любовь Соболь

Симоньян говорит, что не надо врать. Ахахах! Это говорит она, которая врет просто во всем и везде. Сейчас пропаганда пытается разворачивать недовольство мобилизацией на «стрелочников». Бояре плохие, а царь хороший, ну конечно

Вал Мишель

Симоньян призвала прекращать врать, потому что враньё может «продлить кому-то срок службы». Это она, конечно, о Путине. Ведь «пора прекращать врать».

Михаил Светов

Маргарита Симоньян предложила перестать врать Она убеждена, что ложь всегда ведёт к неправильным решениям, и обращается к банкам, военкоматам, университетам, школам и заводам с призывом покончить с враньем. Ну, вроде никого не забыла.

Комментаторы увлеченно наблюдают за изменением риторики провластных блогов и телеканалов.

Илья Вайцман

Косяком пошли, однако: вон, у мусьи Соловьева тоже стало активно подгорать, с хорошо заметным дымом и запахом. Ну, да он сам себе злобный Буратино. Раньше надо было думать, теперь уже всё.

Михаил Виноградов

Трансформация выводов военкоров и сочувствующих за последние 3-4 дня

1. Мы всем показали, на что способны, и пойдем теперь до конца. Гойда

2. Надо доверять армии. Нельзя ее критиковать - и все получится

3. Все опять пропало

4. Ничего не получится, когда Минобороны руководят штатские без армейского опыта

5. Война и мобилизация - слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным и военкомам. Нужен гражданский контроль над ними

Сергей Немалевич

Вот уже и политолог Алексей Чадаев, прошедший в свое время затейливый путь от советника Немцова до центрисполкома Единой России пишет в телеграме абсолютную крамолу:

Уже можно вслух говорить про загнивающий без конкурентной политики правящий слой

"Надо понимать, что параллельно с трубой, по которой отсюда туда гнали углеводороды, существовала и другая труба, по которой, наоборот, оттуда сюда гнали целый ряд неочевидных ништяков, и которую тоже сейчас взорвали. Например, таких, как дискурсивная модель, делающая возможной существование конкурентной политики и многопартийной демократии — которые, в свою очередь, выполняют такую важную функцию, как постоянное поддержание в тонусе правящего слоя с регулярной выбраковкой несправившихся и выдохшихся. Соответственно, нам надо в этой ситуации либо строить свою собственную модель тонизирования и выбраковки, либо смириться с тем, что правящий слой будет коррумпироваться, деградировать и загнивать. Под завывания адептов посконного скрепничества — кои, в свою очередь, безотносительно к своему содержанию, функцию будут выполнять одну: пусть всяк сидит на своём месте и не дёргается, ибо так от пращур заповедано. ".

И его репостит сын Дмитрия Рогозина, тоже абсолютно системный человек, в свои 39 лет нынешний и бывший глава всевозможных комитетов, обществ и госкорпораций - вот уж кто не страдал от отсутствия мультипартийной демократии.

То есть уже можно вслух говорить про загнивающий без конкурентной политики правящий слой. Но пока без имен, точнее пока без имени.

Алхас Абгаджава

Тут такое дело, я уже несколько дней захожу на федеральные каналы, это очень интересно сейчас.

Если отбросить победные реляции с грустными лицами и обязательные сюжеты о гендерных угрозах и вызовах с Запада, то наметились некоторые неожиданные нарративы.

"Хватит врать, нужно прекращать врать, вранье приводит к неправильным решениям"

Это и Симоньян, и Соловьев и прости господи, Шахназаров, скромно заметивший, что усилия Соловьева и Симоньян по выявлению перегибов с мобилизацией на местах, привели к положительному результату.

Ну, во-первых, очень нравится давно забытое словосочетание "перегибы на местах". Жаль, не добавляют к нему "головокружение от успехов". Было бы гармоничнее. Хотя Сталина вспоминают регулярно. Зря, кстати. Сейчас призрак Сталина страшен скорее для них.

Из них начали вылезать и такие слова, как "гражданское общество", "независимый суд", "здоровая оппозиция"

Забавно смотреть, как они осекаются на фразах, типа "а где обмундирование и амуниция для мобилизованных", "а почему военкоматы оказались не готовы", "а где регулярная армия"

Из них начали вылезать и такие слова, как "гражданское общество", "независимый суд", "здоровая оппозиция".

А что такое? Вдруг стало доходить, для чего нужны такие институты?

Насчет вранья. Не очень понятен адресат этого призыва. Ну, не себе же они это говорят. Тогда так бы и сказали, "нам нужно перестать врать людям".

Тогда вопрос. Кто должен перестать врать и о чем?

"Эхо" отключили, "Мемориал" уничтожили, всех, кто умел и не боялся делать репортажи, признали врагами-иноагентами и выдавили из страны, Навального, Яшина, Кара-Мурзу закрыли.

Получается, врет не "пятая колонна", а официальные лица?

А кто сказал, что пятой колонной не могут быть чиновники, да и пропагандисты тоже.

И кстати, учитывая все, что они сегодня говорят, вопрос - За что тогда посадили на 7 лет депутата Горинова?

Он просто чуть раньше назвал происходящее тем словом, которое уже никто не маскирует аббревиатурой СВО и предложил почтить память погибших.

Сейчас уже по такой же схеме можно их самих сажать.

Впрочем, Маргарита Симоньян с тех пор уже успела сделать новые заявления, из которых очевидно, что она не прислушалась к собственному призыву.

Вероятно, пропагандисты просто работают по советской схеме, показывая, что если и есть на местах отдельные недостатки, то они беспощадно бичуются, а нынешние ошибки властей помогают россиянам построить "гражданское общество", которое само закупает для мобилизованных бронежилеты и добивается, чтобы им выдали исправное оружие, как это подает сотрудник "Вестей" Андрей Медведев:

История раз. В Приморье мобилизованным выдали ржавые автоматы. Надо понимать, условия хранения были сильно нарушены.

История два. Мобилизованные это вчерашние гражданские. То есть люди взрослые и состоявшиеся. Они не стали терпеть наплевательского отношения к защитникам Родины и боевой подготовке. И сняли на видео этот ржавый хлам.

История три. Видео расползлось по сети.

История четыре. Автоматы поменяли.

Вот это и есть гражданское общество. Которое мы все строили, строили, сверху даже его как-то пытались создать. И никак. А теперь вот оно берет и строится само, через понимание граждан, что ответственность за будущее страны лежит и на них в том числе. А также через восприятие самих себя именно что гражданами, людьми.

Не надо бояться правды. И не надо бояться признать ошибку. От этого никто никогда не умер. Наоборот, работа над ошибками делает сильнее и умнее. Очень хорошо - писал это, но повторяю - что проблемы мобилизации становятся тут же публичными. Потому что их тут же можно исправить. А исправлять их нужно уже хотя бы потому, что Победа не будет легкой.

Нам всем вместе предстоит очень трудный путь. Очень.

Без честности и понимания проблем, мы этот путь просто не пройдем. А пройти надо. Вариантов-то нет.

Виктор Охотин

По моему, такая риторика объяснима. Они понимают настроения в обществе и таким способом пытаются снизить накал: «Мол, смотрите, уже и в Кремле об этом думают. И президент всё видит, если вы сомневаетесь. И весь тот обман, который творится вокруг него. Сейчас будет разбираться и решать. Видно, слишком доверчив был к окружению.»

Альтернатива всему этому, ну если народ, действительно, не начнет привыкать к новым реалиям и успокаиваться, вы правильно написали - возврат Сталина.

Есть и мнение, что устами пропагандистов Путин говорит не с народом, а с элитами, и эта критика – признак готовящихся "чисток".

Сергей Ерженков

Чувствуется за всеми этими прозрениями пропагандистов рука умелого дирижера. Мы слишком хорошо знаем этот оркестр из Соловьева, Симоньян и Скабеевой, чтобы поверить в их способность к импровизациям. Взять нужную ноту - это да, это сколько угодно! Но на такие шальные импровизации, как будто дирижёр запил и не пришёл на концерт, смелости у них не хватит.

А для чего тогда все это делается?

Путин проводит мобилизацию элиты

А для того, чтобы растормошить беспробудно спящего Медведева, для того, чтобы обдать ледяным душем все эти застывшее не то похмельные, не то посмертные маски, которые мы все видели в колонном зале. Путин проводит мобилизацию элиты. В его речи кто-то угадывал таксиста, кто-то соседа по гаражному кооперативу, в действительно же он самозабвенно играл в военкома или армейского деда, который учит салаг жизни. Для полного правдоподобия не хватало разве что прошить свою речь автоматной строчкой из междометий.

Для Путина наступил его персональный 53 год. Если его не постигнет участь Сталина, и он не умрет в собственной моче, он будет проводить чистку элит. Россия беременна революцией, и Путин лично будет заниматься родовспоможением и как акушер достанет на свет младенца (или уродца), знаменующего новую эпоху русской истории.

Герои Путина теперь – Гиви и Моторола, а не пресытившиеся властью и деньгами политические трупы

Прямо сейчас, на наших глазах вождь отделяет ту поповнину, что намертво связывала его с остальной элитой. Он теперь с народом, на концерте в Кремле. Он с Охлобыстиным, Чичериной. Его герои теперь - Гиви и Моторола, а не вы, скучные, пресытившиеся властью, деньгами и не способные ни на одну живую эмоцию политические трупы. Ему хочется кричать, гримасничать, обличать. Ему хочется в шоу Соловьева и Скабеевой, а не на унылую пленарку.

Чтобы победить, а другого сценария он для себя не видит, ему нужно мотивировать войско, сделать эту войну по-настоящему народной. За дворцы и яхты никто умирать не дурак, поэтому прямо сейчас мы окажемся свидетелями (или участниками, если и нам придёт повестка) эпичнейшей драмы - как царь ради победы будет укладывать целые гекатомбы из трупов своих вчерашних соратников. Тех, на кого он все эти годы опирался. Благодаря которым он и превратился в божество, чья воля - закон.

Многие политологи ждут раскола в верхах.

Александр Морозов

Явно что-то разъехалось, какие-то швы расползаются на глазах

В результате многие обозреватели восприняли речь Путина 30 сентября как признак слабости. чем дальше думаешь, тем очевиднее, что это был какой-то "плач ярославны" об англосаксах, свидетельство растерянности, а не мобилизации. и эта его речь не купировала "разброд и шатания" в среде "военкоров" и пропагандистов, а явно усилила. Речь Путина была настолько мимо даже специфической кремлевской реальности, что эти все "военкоры" ее игнорировали - в ней не было никаких "указаний", ничего дисциплинарного. Они не поняли, зачем она. Как итог: торжества присоединения происходят в атмосфере траурного воя патриотического лагеря. Явно что-то разъехалось, какие-то швы расползаются на глазах.

Екатерина Шульман

Интересно, кто первым обратит к российским вооруженным силам и/или иным силовым структурам известный текст "Берите власть свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая взяла в заложники весь народ". Обстоятельства, как то персонализированные публичные разборки различных руководителей вооруженных отрядов и всё более многочисленные международные разговоры о "другом президенте", напрашивающиеся.

Не стоит и сомневаться, что если власть сменится, пропагандисты тут же предложат свои услуги новым хозяевам.

Олег Пшеничный

А вот они, — готовые прорабы будущей перестройки. Будут беспощадно расставаться с прошлым, разоблачать культ Путина и возвращаться к ельцинским нормам. Они и Крым с лёгкостью вернут (ради озера Комо).

Только одна деталь — чтобы «не допустить раскола в обществе», они не позволят устраивать люстраций и охоты на ведьм.