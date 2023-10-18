Си рассказал о планах Китая – Путин заявил, что они созвучны российским

На китайском форуме "Один пояс, один путь" глава КНР Си Цзиньпин рассказал о планах и успехах Китая. Президент России Владимир Путин заявил, что они созвучны российской идее "сформировать большое евразийское партнёрство".

Среди прочего Си Цзиньпин сообщил, что в рамках "одного пояса" уже были запущены более трёх тысяч проектов в развивающихся странах и "мобилизовано" около триллиона долларов инвестиций. Си пообещал и дальше выдавать кредиты, а также расширить доступ к китайскому рынку для иностранных компаний.

"Мы не участвуем ни в идеологической конфронтации, ни в геополитических играх, ни в политическом противостоянии клик", - сказал Си. Также он отметил, что Китай выступает против "односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва цепочек", намекая на диверсификацию цепочек поставок в других странах, пишет Associated Press.

В форуме принимают участие представители более 130 стран. Путин выстроил своё выступление на связи планов Китая с российскими инициативами, а о достижениях Китая сказал: "Мы очень рады этим успехам, потому что это касается очень многих из нас". Речь Путина на церемонии открытия форума опубликована на сайте Кремля. Во время выступления Путина представители Франции и Италии вышли из зала.

В частности, Путин отметил, что китайская идея "одного пояса" созвучна российскому предложению о формировании евразийского партнёрства "как пространства сотрудничества и взаимодействия единомышленников". Путин назвал различные азиатские объединения и отдельно выделил ЕАЭС, "который Россия успешно развивает вместе с партнёрами по постсоветскому пространству".

После этого Путин перечислил многочисленные транспортные коридоры, которые позволят соединить Арктику с побережьем Индийского и Тихого океанов по территории России. Никакие, даже самые подробные, карты "одного пояса" эти коридоры не включают.