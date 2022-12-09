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Си Цзиньпин посетил Саудовскую Аравию с трёхдневным визитом

Председатель КНР и лидер компартии Китая Си Цзиньпин посетил с трёхдневным визитом Саудовскую Аравию. Комментаторы отмечают, что он был удостоен высших почестей и роскошного приёма. В Эр-Рияде китайский руководитель заявил о "новой эре" в отношениях между Пекином и арабским миром.

Саудовская Аравия считается стратегическим партнёром Соединённых Штатов на Ближнем Востоке. Однако в последнее время отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом заметно изменились к худшему. США критиковали Саудовскую Аравию, помимо прочего, за принятое совместно с Россией и другими странами ОПЕК+ решение сократить добычу нефти, что способствовало высоким ценам на сырьё на мировом рынке. Недавний визит в страну президента США Джо Байдена не принёс существенных результатов.

Си Цзиньпин провёл переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Саудом, которого многие называют самой сильной фигурой в стране. Из сообщения агентства "Синьхуа" следует, что переговоры прошли в тёплой атмосфере: Си назвал Саудовскую Аравию "стратегическим партнёром Китая на Среднем Востоке" и отметил, что рассчитывает "вместе с Саудовской Аравией продвигаться вперед по пути национального возрождения". Речь шла и о конкретных шагах - в частности об увеличении масштабах торговли нефтью, а также сотрудничестве в инфраструктурных проектах. Саудовский принц в свою очередь сказал, что визит "станет важной исторической вехой в развитии двусторонних отношений".

В ходе визита был подписан ряд деловых соглашений, в том числе между саудовскими компаниями и китайским технологическим гигантом Huawei, а также между саудовской нефтедобывающей компанией Aramco и китайской Shandong Energy.

В совместном заявлении по итогам саммита отмечается, что Китай и Саудовская Аравия выступают за "мирное урегулирование конфликта" в Украине. Других подробностей об этом нет.

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