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Фотогалереи

Сибирский "полюс холода"

Российское село Оймякон – самое холодное место на планете. Сейчас, когда по Сибири вновь ударили сильнейшие морозы, фотограф Радио Свобода Амос Чапл пересмотрел свои фотографии, сделанные в 2012 году. Многие публикуются впервые.
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Якутск с населением в 270 тысяч человек имеет свой титул &ndash; это самый холодный город на планете.
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Якутск с населением в 270 тысяч человек имеет свой титул – это самый холодный город на планете.

Село Оймякон отапливается углем. Титул &quot;Полюс холода&quot; оно получило в 1933 году, когда температура упала до &ndash;71,2 по Цельсию. Тогда природа немного недотянула до &ndash;78,5 &deg;C &ndash; температуры сухого льда.
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Село Оймякон отапливается углем. Титул "Полюс холода" оно получило в 1933 году, когда температура упала до –71,2 по Цельсию. Тогда природа немного недотянула до –78,5 °C – температуры сухого льда.

Вид из окна советского &quot;Икаруса&quot; во время двухдневного путешествия из Якутска в Оймякон.
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Вид из окна советского "Икаруса" во время двухдневного путешествия из Якутска в Оймякон.

В январе 2018-го температура упала до &ndash;50 градусов по Цельсию.
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В январе 2018-го температура упала до –50 градусов по Цельсию.

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