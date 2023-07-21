В ходе полномасштабного вторжения России в Украину погиб 101 житель Кемеровской области, проходивший службу в воинских частях города Юрга. Количество погибших подтвердили журналисты Сибирь.Реалии по открытым источникам, а также по числу могил на местном кладбище.

Некрологи размещаются на билбордах в городе, а также на уличном экране рядом со зданием администрации. Часть фотографий погибших размещены на так называемой "Аллее героев" в сквере за ДК "Победы". Среди погибших присутствуют наемники ЧВК "Вагнер". В феврале 2023 года, по данным главы общественного движения "Русь сидящая" Ольги Романовой, из юргинской ИК-41 вывезли 56 человек. Десять человек из Юрги, уехавшие на фронт, считают безвести пропавшими.

При этом количество погибших военнослужащих из воинских частей Юрги существенно больше, поскольку часть военных похоронены в других регионах. Всего, согласно открытым данным, в Украине погибли 403 военнослужащих из Кузбасса.

На территории Юрги находятся 106-я отдельная бригада Материально-технического обеспечения, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада и 120-я гвардейская артиллерийская бригада. В мае 2022 года The New York Times со ссылкой на Институт изучения войны сообщили, что Россия потеряла 485 военных 74-й мотострелковой бригады и более 80 единиц техники при переправе через реку Северский Донец в Луганской области.

Международная волонтерская группа InformNapalm в рамках OSINT-расследования нашла доказательства того, что контрактники 74-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21005 41-й общевойсковой армии – Центральный военный округ) находились на оккупированной территории Донбасса и состояли в незаконных вооруженных формированиях так называемых "Новороссии" во время конфликта в 2014 году.