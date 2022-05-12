Немецкий концерн Siemens объявил об уходе с российского рынка из-за войны в Украине. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности, говорится в пресс-релизе.

Ранее Siemens приостановил все новые операции и международные поставки в Россию и Беларусь.

"Мы осуждаем войну в Украине и решили провести процесс свертывания нашей промышленной деятельности в России. Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет", – заявил президент компании Роланд Буш.

Помимо бытовой техники и электроники Siemens совместно с "Уральскими локомотивами" производила электрички "Ласточка" и грузовые электровозы, а также обслуживала "Сапсаны".