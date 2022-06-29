Siemens отвергла объяснение Москвы сокращения поставок газа в ФРГ

Значительное сокращение поставок российского газа в Германию произошло по политическим причинам, а не из-за невозвращения турбины для газопровода "Северный поток" из ремонта, как утверждает Москва. Об этом заявил исполнительный директор немецкой энергетической компании Siemens Energy Джо Кезер в интервью Süddeutsche Zeitung.



"Очень удобно втягивать [в конфликт] компанию, которая хорошо известна в России", — сказал Кезер, подчеркнув, что "даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа".

С 16 июня «Газпром» сократил объем поставок газа для "Северного потока" на 40 процентов — компания поставляет не более 67 млн куб. м газа в сутки.

В "Газпроме" объясняли сокращение поставок проблемами с турбинами для перекачки газа концерна Siemens, которые из-за санкций не могут забрать после ремонта с завода в Канаде. На этой же версии настаивали в Кремле, аявляя, что Россия остаётся ответственным поставщиком. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал это объяснение, назвав его предлогом.

На фоне этого правительство Германии повысило до второй, предпоследней степени чрезвычайный план по газу. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает, что в июле Россия может не возобновить поставки газа по "Северному потоку". По его словам, такой шаг грозит Германии троекратным увеличением счетов за газ и остановкой ряда отраслей промышленности. В этой связи он анонсировал дополнительные меры по экономии газа в Германии, назвав отношения с Россией по вопросу поставок "армрестлингом".



Власти Канады и Германии продолжают вести переговоры, чтобы найти способ отправить турбины в ФРГ.