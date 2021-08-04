"Сигнал оппозиции и Украине". Соцсети о повешенном в Киеве белорусе

В понедельник, 2 августа, глава "Белорусского дома в Украине" – организации, помогавшей эмигрировавшим от режима Лукашенко белоруссам, – пропал во время ежедневной пробежки. Знакомые сообщили в полицию, которая организовала поиски. Но поиски ничего не дали.

Наталья Скибска

Сегодня утром глава Беларуского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно.

Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили.

Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски.

Если вы видели его или у вас есть любая информация по месту нахождения Виталия, напишите, пожалуйста, нам в бот @sosbdu_bot

Блогеры сразу же предположили, что его могли похитить лукашенковские спецслужбы, чтобы вывезти в Беларусь.

Алексей Воронцов

Затолкнули в машину и увезли за Чернигов, скорей всего так, надо перекрывать подступы к границе, возможно на авто с дипномерами

Но уже на следующий день выяснилось, что всё гораздо хуже.

Михаил Гуревич

В Киеве нашли повешенным главу Белорусского дома в Украине

Виталий Шишов исчез накануне. В его квартире не нашли спортивные вещи и решили, что он пропал во время пробежки.

Сегодня Шишова нашли повешенным в парке рядом с домом. При себе у него был мобильный телефон.

Полиция рассматривает все версии, в том числе убийства, замаскированного под суицид.

Оппозиционеры, белорусские и российские, как и большинство украинцев, предположили, что это убийство, за которым стоят белорусские спецслужбы.

Яна Антонова

Вешаются обычно дома. На улице или в парке могут увидеть и остановить.

Николай Полозов

Убийство главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова в Киеве (у меня нет никаких сомнений, что это именно убийство) - трагическое напоминание о том, что тоталитарные и авторитарные режимы не останавливаются ни перед чем, ради устранения своих оппонентов.

Вечная память погибшему.

Влад Драгомил

Виталий Шишов стоял у истоков создания Беларуского Дома в Украине и являлся главой нашей организации.

Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.

В БДУ он брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь релокантам, проведение акций против режима Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих нашим соотечественникам, формирования диаспоры в Украине.

За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума.

Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!

Роман Попков

Насчет главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, найденного повешенным в Киеве. За участникам БДУ в Киеве белорусские спецслужбы вели слежку, там крутились тихари, крутилась титушня. На организуемые БДУ акции приходили нанятые провокаторы, устраивавшие скандалы и драки, с ними расплачивались потом представители посольства РБ (есть документально выявленный случай). Против белорусских эмигрантов посольство РБ в Киеве и расположенное в нем гебешное гнездо вели войну. Так что конечно политическое убийство должно быть главной версией сейчас.

Николай Подосокорский

Побег из Лукашенка не всегда оказывается удачным, а когда целое государство возглавляет опасный и мстительный маньяк. сбежать от него в соседнюю страну явно недостаточно. И, что самое паршивое, по всей видимости, во всех этих расправах белорусскому КГБ активно помогают российские спецслужбы.

Сколько еще крови должно пролиться, чтобы чаша терпения Господа переполнилась и Его гнев обрушился на кровавого тирана?

Дмитрий Навоша

Нет, всё же никак не уместить ядовитость Лукашенко внутри белорусских границ. Расплескивается по всему региону кровавыми брызгами. Должно всё-таки прийти понимание, что это не просто мелкий тиран, терроризирующий внутри собственного концлагеря сколько-то миллионов. А уже проблема свободного мира уровня Милошевича и Кадаффи.

Ольга Карач

Сегодня мы ошеломлены страшной утратой. В Киеве убит наш товарищ, наш единомышленник, гражданин Беларуси – беженец Виталий Шишов.

Виталий был главой Беларусского дома в Украине. Это мирная организация, которая помогает нашим соотечественникам, занимается организацией взаимопомощи и поддержки. То есть наши граждане бежали в чужую страну, как и все мы, потому что в Беларуси установлен кровавый, диктаторский режим. Но и там, Лукашенко дотянулся до нашего друга - Виталия Шишова.

Мы понимаем, что это акция устрашения, что это сигнал всем нам, уехавшим за границу: нас хотят остановить, нас пугают смертельными расправами. Это делают, чтобы разрушить наше единство, потому что именно этого боится нелегитимная власть.

Год назад беларусы продемонстрировали невероятную силу единства, это стало огромной победой нашего народа. С начала протестов режим делает все, чтобы раздробить нас, разбить на осколки. Весь этот год беларусы оказывают нечеловеческое сопротивление, преодолевая страхи, сомнения, боль. Многих мы потеряли навсегда, как сегодня потеряли Виталия Шишова. За каждую жизнь будет спрос, за пытки и унижения, за то, что заставили нас бояться. Мы спросим.

Некоторые оппозиционные блогеры добавляют, что КГБ Беларуси вряд ли справился бы с такой задачей без помощи "большого брата".

Дневник Контрпропагандиста

Так называемые транснациональные репрессии (которые осуществляются против своих граждан на территории других стран) крайне сложны в реализации и поэтому требуют разветвлённой международной сети крайне профессиональных агентов и соответствующих ресурсов. Системно уничтожением и запугиванием своих оппонентов заграницей занимается пока только Китай, Россия, Иран и пару стран поменьше вроде Саудовской Аравии и Турции. И часто такие операции заканчиваются провалом. На их фоне Беларусь бедная страна с крайне слабым международным силовым отделом.

Сотрудничество беларуского КГБ и ФСБ будет сложно доказать, но не следует исключать, особенно принимая во внимание потенциальный интерес российского руководство в участии в подобного рода операциях. В марте 2017 года в центре Киева был застрелен бывший депутат думы России Денис Вороненков, а российского активиста Леонида Развозжаева годами раньше похители в Киеве и доставили в Москву на частном самолете и посадили в тюрьму.

Чисто коммуникационно России даже выгодно быть «замешенной» в историю с Шишовым поскольку это посылает двойной сигнал внутренним оппонентам российского режима и «недружественному» руководству Украины. Вполне вероятно, что во время частых и закрытых встреч Лукашенко и Путина координируются многие вопросы по дальнейшей эскалации конфликтов со странами ЕС и Украины посредством Беларуси. Иначе, не совсем понятен смысл этих встреч и их экстраординарная регулярность.

Тем не менее сложно представить, что история с Виталием Шишовым остановит беларуских активистов заграницей, они начнут адаптироваться. Даже минимальные правила безопасности сделают повторение таких событий крайне сложными даже для ФСБ.

У Виталия не было родителей и близких родственников – они умерли. Сил его девушке, друзьям и соратникам.

Вечная памяць сапраўднаму сыну Беларусі.

Пролукашенковские и пропутинские блогеры тоже не считают смерть Шишова самоубийством, но, разумеется, отметают вину Лукашенко.

Лена Ратобылская

На Украине потерялся некий Виталий Шишов, глава так называемого "Белорусского дома в Украине". Утром вышел на пробежку и не вернулся. Поиски с собакой результата не дали.

Честно говоря, впервые о нем слышим, но новость уже на передовицах всех змагарских каналов. Понятное дело, сейчас начнутся вопли про белорусское КГБ, личную месть "диктатора" и все такое.

Но хотелось бы отметить другое. Все эти ребята на Украине, через чьи руки проходят солидные суммы всяких сборов, грантов, пожертвований, находятся в серьезной группе риска. Мы прекрасно знаем про уровень преступности в этой стране, где ошалевшие от безнаказанности бандитские группировки побратимов-атошников наводят ужас на частный бизнес, порой устраивая разборки средь бела дня на улицах городов.

Так что, судьба этого борцуна с рЭжимом издалека может быть очень печальной. Украинские леса и реки умеют надежно хранить свои тайны.

Некоторые из них пишут, что всё было подстроено специально, чтобы у Запада был повод сделать Лукашенко что-то плохое.

Людмила Малашевич

Очередная провокация, чтоб Беларусь шантажировать.

Сергей Марков

Белоруссия, вокруг сгущаются тучи. 1. Найден повесившимся в парке руководитель Белорусского дома в Киеве, работавший на белорусскую оппозицию. Началась лавина обвинений, что он был убит по приказу Лукашенко. Заодно, Лукашенко пытаются обвинить и в других убийствах.

2. Для создания нужного негативного фона вокруг Белоруссии и Лукашенко была проведена спецоперация польскими спецслужбами по скандальному запросу политического убежища олимпийской спортсменкой из Белоруссии.

3. Огромный кризис с мигрантами в Литве, который произошел из-за решений Лукашенко, выходит на уровень ЕС.

Можно ожидать, что в ближайшее время может быть нанесен какой то удар по Белоруссии и по Лукашенко, который и свяжет политически все эти конфликты и выведет конфликт на новый уровень. России надо приготовиться к какому то кризису. У России должны быть авральные планы на случай очень быстрого развития ситуации вокруг Белоруссии.

Елена Бондаренко

В Украине нашли повешенным главу некой организации "Белорусский дом". В самой демократической. С самой сильной в Европе армией. С самыми "пильними" спецслужбами мира.

А тут, понимаешь, как у себя дома КГБ всякие лазють и людей вешають.

Проходной двор, а не страна. С дырявой границей, через которую то Саакашвили туда-сюда бегает, то Чауса как мешок картошки туда-сюда бросают.

В Украине вешают Шишова и убивают Вороненкова. Но виноват, как всегда, Путин. Или Лукашенко.

Почему не Петров и Боширов, а?!

Многие пропутинские блогеры обвиняют в смерти Шишова людей из "Азова".

Александр Коц

Меня в истории с (само)убийством в Киеве смущает знакомый алгоритм. Следите за руками. Не прошло и суток с момента обнаружения тела, как вся белорусская оппозиционная машина пропаганды начинает раскачивать версию убийства «кровавым минским режимом».

Заготовленные заявления «лидеров» в изгнании, требование министров иностранных дел стран ЕС, подключение «журналистов»-расследователей… Отработанная схема наезда, цель которого – бездоказательно обвинить, заклеймить и наложить санкции.

Оппозиция в эмиграции в своем инфоугаре почему-то старательно обходит тот факт, что за созданием «Белорусского дома» в Киеве стоял нацист из батальона «Азов», белорус Сергей Коротких, он же «Боцман». Даже в своей среде у него репутация неоднозначная. За «Боцманом» тянется шлейф загадочных самоубийств соратников по батальону. Родственники и друзья Виталия Княжеского, Александра Алябьева и Ярослава Бабича так и не согласились с версией суицида.

Но вместо того, чтобы присмотреться к «Боцману», вся западная медийная индустрия будет брошена на поиск агентов КГБ Белоруссии и их подельников из ФСБ. Как это было раньше с убийствами Павла Шеремета и Дениса Вороненкова. Вот только в обоих этих случаях следы нечаянно вывели… на нацистов-атошников. Которые за свои преступления так и не ответили.

Лев Вершинин

Глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов, который пропал в Киеве, найден повешенным в одном из киевских парков... - и таким образом, мнение моих киевских друзей, еще вчера сообщивших, что "вероятность обнаружения пропавшего живым не очень велика" и "в змагарских чатах и бУкраинских СМИ начнется дикий визг про "руку КГБ" и "личную месть крававаго тирана", как в случае с Шереметом", полностью подтвердилось. И в связи с этим,



во-первых, трудно не вспомнить другого белоруса, Михаила Жизневского, убитого в толпе из обреза и ставшего второй сакральной жертвой "евромайдана" как раз тогда, когда "евромайдану" на старте "горячей фазы" срочно нужны были сакральные жертвы,



во-вторых, сложно не принять во внимание странную эпидемию "своевременных" самоубийств, связанных с "Национальным корпусом"/"Азовом", в свое время унесшую из жизни знаковых персонажей (раз, два), перешедших дорогу Белому Вождю и Боцману,



в-третьих, нельзя не отметить идеальную синхронность создания информповода с началом раскрутки инцидента с "токийской бягухой" абсолютно на пустом месте, но при этом уже на высших уровнях, вплоть до м-ра Блинкена, - а далее только вопросы.

И да, всем активным беглым "второго-третьего эшелонов, не входящим в номенклатуру США или Польши, есть смысл прислушаться к мудрому совету Романа Протасевича: единственно безопасное для них место расположено по адресу г. Минск, ул. Городской Вал 2. Там в обиду не дадут.

Вероятно, украинское следствие рассмотрит и версию "Азова". Однако, похожие смерти белорусских оппозиционеров происходили и в самой Беларуси.

Константин Томилин

Год назад в Минске так же лукашисты похитили и повесили в парке Никиту Кривцова. Один и тот же почерк.

Рустем Адагамов

Руководитель общественной организации "Белорусский Дом в Украине" Виталий Шишов, живущий в Киеве, пошел вчера на утреннюю пробежку в парк и пропал. Сегодня его нашли повешенным в лесу.

Знакомые Виталия рассказали, что "их неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Беларуси о всевозможных провокациях — вплоть до похищения и ликвидации".

Похоже, Шишов стал очередной жертвой лукашенковской охранки, которая инсценирует самоубийства оппозиционеров.

В 2010-м повешенным нашли создателя и руководителя "Хартии’97" Олега Бебенина. 28-летнего Никиту Кривцова нашли повешенным в парке в районе улицы Парниковой в Минске 12 августа 2020 года. Константина Шишмакова, директора одного из белорусских музеев и член избирательной комиссии, нашли мертвым в лесу после того, как он отказался подписывать протокол голосования и вбрасывать за Лукашенко 500 подложных бюллетеней.

Тем более что белорусские власти уже угрожали оппозиционерам, уехавшим в соседние страны.

Дзянис Данекин

"Если ктo-нибудь oбещаeт вас убить — поверьте им"

Это слова узницы концлагерей, которая рассказывала о Холокосте на встрече с израильскими школьниками.

А теперь вспомните посылы "Мы достанем каждого", о задержаниях на территории других государств и привозе сюда в багажнике и сразу в СИЗО.

Сегодня утром был найден повешенным глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов.

Дмитрий Малинин

В Киеве нашли повешенным главу Белорусского дома в Украине. Виталий Шишов исчез накануне. В его квартире не нашли спортивные вещи и решили, что он пропал во время пробежки.

Сегодня Шишова нашли повешенным в парке рядом с домом. При себе у него был мобильный телефон. Полиция рассматривает все версии, в том числе убийства, замаскированного под суицид.

Ранее представитель инициативы бывших белорусских силовиков BYPOL Игорь Макар заявлял, что КГБ Белоруссии приступил к масштабной операции по поимке наиболее влиятельных сторонников оппозиции за рубежом. Она получила название «Трест»

Европейские власти уже заявили, что относятся к смерти Шишова серьёзно.



И украинцы, и россияне отмечают, что белорусские спецслужбы, похоже, могут действовать в Украине совершенно свободно.

Кирилл Шулика

Интересный сюжет со смертью в Киеве Виталия Шишова. Он уехал из Белоруссии из-за политических преследований и возглавил "Белорусский дом на Украине". В последние дни он говорил, что замечает за собой слежку. Версии смерти две - самоубийство и убийство, замаскированное под суицид. Первое довольно странно, он ушел на пробежку и пропал.

И если это убийство, то совсем иначе выглядит и убийство Павла Шеремета. Да и вообще наводит на мысли о свободе действий карателей Лукашенко в соседней Украине.

Александр Бердичевский

Я б на месте белорусских айтишников крепко задумался стОит ли релокейтиться в Украину.

Вот, смотрите: Шеремет релокейтнулся, Шишов релокейтнулся, и...

Хотя они правда не айтишники.

Были.

Ирина Гончарук

Шишов переехал в Украину в 2020 после протестов в Гомеле, занимался помощью беженцам, а также верифицировал сотрудников КГБ, которые пытались проникнуть в страну под видом беженцев. К сожалению, украинские правоохранители с этой задачей справиться не могут. Ведь совершенно очевидно, что спецслужбы Беларуси или России чувствуют себя достаточно свободно в Украине, чтобы совершать убийства прямо в столице.

Рустем Адагамов

Тем белорусским оппозиционным активистам, кто живет сейчас в Киеве, надо быть предельно осторожными. Украина для них ничуть не более безопасное место, чем Беларусь или Россия..

Михайло Макарук

На фоні повного розвалу Служба безпеки України у нас як в себе вдома працює КДБ РБ.

Тарас Березовец

Показательное убийство главы «Белорусского дома в Украине» на фоне бегства Тимановской в Польшу это четкий сигнал российских и белорусских спецслужб, что Киеве делать центром сопротивления режимам Путина и Лукашенко смертельно опасно. Это также приговор лейтенанту Баканову и тому состоянию, в которое он привёл Службу безопасности Украины. Не может быть совпадения в пятничной клоунаде с гонками с судьей Чаусом и смертью белорусского оппозиционера. Белорусская оппозиция вместо работы в Киеве, что является самым логичным вариантом, уедет в Вильнюс и Варшаву - туда, где спецслужбы не играются в игры, а смогут обеспечить их жизнь и безопасность.

Олег Пшеничный

То, что сделали в Киеве с Виталием Шишовым — демонстрация. И это акция устрашения не только европейского беларусского сообщества, но и очередной вызов украинскому суверенитету. ФСБ и КГБ напоминают, что они, как и прежде, чувствуют себя безнаказанными в самом сердце Украины.

Как и прежде в аналогичных случаях — это основная и первая версия, что не исключает каких-то других, и тем более это должно быть расследовано в максимальной полноте. На это должны быть брошены все силы, речь же о суверенитете страны. Но и о гибели молодого человека, конечно.

Некоторые украинцы советуют не надеяться ни на Европу, ни на украинские силовые службы и самостоятельно заботиться о собственной безопасности.

Роман Бурко

Почитал о гибели белорусского активиста Виталия Шишова, СМИ сообщали детали, что, несмотря на то, что белорус знал, что за ним следят, знал, что его могут убить... всё равно побежал один на пробежку, взяв с собой телефон... [...]

Мой друг и побратим по волонтёрской деятельности Михайло Макарук [...] справедливо замечает, что это убийство демонстрирует деградацию украинской службы безопасности. [...]

Одновременно хочу сказать всем, кто ведёт постоянную активность и борьбу против агрессора и тоталитарных режимов, что ни одна спецслужба ни в одной стране мире не защитит вас, если вы не топ-чиновник или президент. Но и тут нет гарантий. Президенты тоже не на 100% защищены от покушений. Например, в США несколько раз убивали президентов.

Берегите себя и сами заботьтесь о своей безопасности, насколько вам позволяет ваш инстинкт самосохранения. Никогда не надейтесь, что вас защитят правоохранительные органы или спецслужбы.

Другие, правда, считают, что силовые структуры обязаны заботиться о безопасности граждан и беженцев от авторитарных режимов, и требуют от них наконец начать заниматься делом.

Роман Бочкала

Зверское убийство белорусского активиста Шишова демонстрирует, что кровавый режим Лукашенко намерен держать в страхе своих оппонентов и за пределами страны. На днях говорили об этом у нас в офисе с главой Белорусской ассоциации журналистов Барыс Гарэцкі. Он сейчас в Киеве и не намерен возвращаться в Минск. До тех пор пока там будет царить тирания. Ситуация с Шишовым демонстрирует, что такие люди, как Барыс и ряд активных противников диктатора нуждаются в защите. Для Украины, как демократического государства, разделяющего боль народа Беларуси, дело чести оберечь этих людей от спецопераций по ликвидации. Здесь они должны чувствовать себя в безопасности.

Олег Михайлик

Уже ни для кого не секрет, что Украина напичкана агентурой иностранных государств. Которые почти без проблем, не только собирают нужную им секретную информацию в Украине.

Иностранная агентура отслеживает и похищает оппозиционеров и врагов собственной власти. А в последнее время при полном попустительстве СБУ, занятой контролем финансовых потоков на таможне и наездом на ІТ компании, при частично разваленной Службе внешней разведки и контрразведке, российские и белорусские наследники КГБ/НКВД начали убивать тех, кого похитить и вернуть обратно не в состоянии.

Не удивляют сфальсифицированные обвинения для собственных оппозиционеров, по которым Россия и Беларусь с помощью Интерпола разыскивает и пытается добиться экстрадировать на Родину своих граждан, скрывающихся за рубежом, в том числе в Украине. Не удивляют миллионные бюджеты, выделяемые тиранами своим спецслужбам, чтобы "догонять" своих граждан по всему миру. Не удивляет даже то, что выделяемые Россией и Беларусью государственные деньги идут на подкуп высокопоставленных их украинских "коллег", различных чиновников и даже судей для положительного решения экстрадиции политических беженцев. Коррупция в Украине настолько укоренилась и расцвела за последние годы, что для иностранных спецслужб подкуп нужных им людей в коррумпированной Национальной полиции Украины, Прокуратуре, СБУ, в министерствах является самым лёгким путем решения поставленных перед ними задач борьбе с оппозиционерами.

Не буду пока писать о том, насколько сложно получить в Украине статус беженца, не имея возможности дать солидную взятку "решалам" при Государственной миграционной службе. Когда даже Указ президента Украины об упрощённом получении гражданства Украины для политических беженцев из России полностью и, скорее всего, преднамеренно заблокирован распоряжениями чиновниками МИДа Украины.

Не укладывается в голове то, иностранные спецслужбы, порой руками украинских исполнителей, начали убивать тех, кого достать, экстрадировать или вывести обратно к себе не в состоянии.

В воюющей 7 лет стране, которая после Кучмы и Януковича получила в наследство самую разветвленную российскую агентуру, до сих пор никто в полной мере не озаботился защитой потенциальных жертв государственной диктатуры России и Беларуси, бежавших от преследования в Украину оппозиционеров.

Как, впрочем, до сих пор не озаботился выстраиванием мощной структуры контрразведки для борьбы с вражескими спецслужбами и их агентурой в Украине.

Шеремет, Окуева, Вороненков, Шаповал, Хараберюш... И это только часть списка из наиболее убитых в "мирной" Украине известных людей.

Теперь белорусский оппозиционер Шишов.

Кто станет следующей жертвой расправы?!

.................

Полиция обязана создать лучшую группу из опытных следователей и совместно с СБУ найти исполнителей и заказчиков. Следы которых, скорее всего, приведут в Минск к белорусскому диктатору.

Если данные факты подтвердятся, то необходимо не только усиливать контроль и борьбу с российско-белорусской агентурой, вольно чувствующей себя и действующей Украине. Необходимо вводить жёсткие санкции против Беларуси, ограничивать ввоз товаров из этого террористического государства и запрещать въезд определенным категориям граждан Беларуси.

И, как минимум, выносить вопрос на ближайшее заседание РНБО.

...............

Светлая память смелому молодому человеку, решившему противостоять кровавому диктаторскому режиму выжившего из ума Лукашенко.

Стыдно за Украину, которая не в состоянии защитить тех, кто в этой защите наиболее нуждается. Тех, кто по своей наивности, вероятно, решил выбрать Украину своей второй Родиной и местом постоянного проживания, своего убежища. Зверское убийство белорусского активиста Шишова демонстрирует, что кровавый режим Лукашенко намерен держать в страхе своих оппонентов и за пределами страны. На днях говорили об этом у нас в офисе с главой Белорусской ассоциации журналистов Барыс Гарэцкі. Он сейчас в Киеве и не намерен возвращаться в Минск. До тех пор пока там будет царить тирания. Ситуация с Шишовым демонстрирует, что такие люди, как Барыс и ряд активных противников диктатора нуждаются в защите. Для Украины, как демократического государства, разделяющего боль народа Беларуси, дело чести оберечь этих людей от спецопераций по ликвидации. Здесь они должны чувствовать себя в безопасности.