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Сигрид Кааг назначена координатором ООН по сектору Газа

Сигрид Кааг, координатор ООН по сектору Газа (архивное фото)
Сигрид Кааг, координатор ООН по сектору Газа (архивное фото)

Белый дом назвал важным шагом назначение Сигрид Кааг главным координатором ООН в секторе Газа по вопросам гуманитарной помощи и реконструкции.

"Соединённые Штаты крупнейший финансовый донор в вопросах гуманитарной помощи для поддержки палестинского гражданского населения, оказавшегося в условиях конфликта между Израилем и ХАМАС", говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в среду.

В Вашингтоне приветствуют назначение Сигрид Кааг и рассчитывают на совместную работу с ней ради наращивания потока помощи для Газы и обеспечения безопасности грузов, в которых нуждаются мирные жители сектора.

Должность координатора ООН по Газе была учреждена посредством голосования членов Совета Безопасности ООН на прошлой неделе. Каак была ранее министром финансов и заместителем премьер-министра Нидерландов. Недавно она ушла в отставку с этих постов, чтобы присоединиться к усилиям ООН в оказании гуманитарного содействия мирному населению сектора Газа. Об этом сообщил телеканал CNN.

  • Сигрид Кааг замужем за Анисом аль-Каком, политиком Организации освобождения Палестины (ООП), заместителем министра при Ясире Арафате в 1990-х годах и посла Палестинской национальной администрации (ПНА) в Швейцарии. Она мать четверых детей.

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