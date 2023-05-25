Силы ПВО Украины утверждают, что сбили 36 "Шахедов" из 36

Воздушные силы Украины заявили, что в ночь на 25 мая ими были сбиты все 36 дронов-камикадзе "Шахед" из 36, выпущенных Россией.

"Стопроцентный результат! 36 из 36. Спасибо за боевую работу воздушным командованиям "Запад", "Центр" и "Юг". Замечательная работа! Пожалуй, это лучший подарок!" - написал в телеграме командующий Воздушными силами генерал Николай Олещук. Работу ПВО утром в четверг отметил и президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские военные в последнее время заявляют о том, что им удаётся сбить существенное большинство крылатых ракет и дронов, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, однако о 100-процентном результате сообщается впервые. Российская сторона пока результаты своего удара не комментировала.

В условиях боевых действий и ограничений на публикацию видео и кадров работы ПВО и возможных попаданий проверить утверждения сторон на подлинность затруднительно или невозможно. Во время нынешней ночной атаки сообщалось о пожаре в Черновецкой области на западе Украины, однако власти утверждают, что он возник при падении обломков сбитого беспилотника, а не при попадании его в цель.

Накануне вечером Владимир Зеленский обратился к народу Ирана, в котором призвал его не поддерживать Россию в войне против Украины: "Ваши "Шахеды", которые каждую ночь терроризируют Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории", - заявил он. Иранские власти утверждают, что после начала широкомасштбной войны не поставляли России "Шахеды".

Назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, написал в телеграме, что в ночь на 25 мая город подвергся атаке беспилотников, которая была отражена - утверждается, что два аппарата были сбиты и ещё несколько - заглушены силами РЭБ.