Симоньян: издательства отказываются печатать книгу с буквой Z на обложке

Главный редактор российского государственного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян пожаловалась в телеграме, что российские издательства отказываются печатать сборник стихов "Поэzия русского лета", в подготовке которого принимала участие команда RT. По словам Симоньян, протест у издательств вызвал дизайн обложки книги с крупной буквой Z - символом российской агрессии в Украине. Издатели, как пишет Симоньян, заявили, что книгу с такой обложкой откажутся брать на распространение книжные магазины.

Стихотворный сборник "Поэzия русского лета" был составлен Russia Today, 5 октября в Москве состоялась его презентация. В сборник, посвящённый "специальной военной операции" (так официальные российские СМИ называют войну в Украине) входят произведения более 20 российских поэтов. Авторы прославляют в стихах мужество российских воинов в борьбе с "украинскими нацистами" и установлении "русского мира". Средства от предполагаемых продаж сборника RT собирается перечислить в помощь героям проекта "Дети войны", оказывающего гуманитарную помощь детям на подконтрольных России территориях Украины.