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"Синдикат-100": действуют ли законы России на главу Чечни?

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Сообщество независимых российских медиа "Синдикат-100" выразило солидарность с "Новой газетой" и телеканалом "Дождь" (признан иностранным агентом) в связи с угрозами, поступающими сотрудникам редакций от руководства Чечни.

"Угрозы раздаются не впервые. Бездействие по этому поводу разных федеральных структур, которые в иных случаях демонстрируют завидную оперативность, представляется показательным. Как и молчание должностных лиц, от которых мы так часто слышим слова о необходимости строго соблюдать законы России", – говорится в заявлении "Синдиката-100".

В этой связи журналисты задаются вопросом, распространяется ли действие российских законов на главу Чечни Рамзана Кадырова и его подчиненных? "Если нет, то было бы уместно принять соответствующие поправки в действующее законодательство, что существенно прояснило бы для российских медиа условия работы в данном случае", – отмечают авторы заявления.

Очередное противостояние между властями Чечни, журналистами и правозащитниками началось на фоне освещения истории похищения в Нижнем Новгороде и задержания Заремы Мусаевой – жены федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров очень резко отреагировал на публикации о похищении Мусаевой. Он заявил, что семью Янгулбаевых "ждёт место либо в тюрьме, либо под землей", а журналистку "Новой газеты" Елены Милашину и члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина назвал "террористами", призвав задержать их. Глава Чечни также потребовал возбудить уголовные дела против редакций телеканала "Дождь" и "Новой газеты", назвав их "пособниками террористов". По словам Кадырова, власти республики "всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы". В ответ "Новая газета" обратилась в Следственный комитет с требованием завести против чеченского руководства уголовное дело о возбуждении ненависти.

На фоне угроз со стороны руководства Чечни журналистка "Новой газеты" Елена Милашина приняла решение уехать из России. По её словам, на этом настаивали главный редактор издания Дмитрий Муратов и "достаточно высокопоставленные источники", которые считают угрозу личной безопасности журналистки "высокой".

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