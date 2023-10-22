Сирия вновь обвинила Израиль в ударе по аэропортам

Власти Сирии заявили, что Израиль рано утром в воскресенье нанёс авиаудары по аэропортам в Дамаске и Алеппо. По сообщениям государственных СМИ, взлётно-посадочные полосы в результате ударов были выведены из строя. Погибли, как сообщается, два человека. Все рейсы были перенаправлены в аэропорт Латакии.

Это уже третий предполагаемый израильский удар по сирийским аэропортам после резкого обострения ситуации в регионе, связанного с нападением радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября и ответными действиями Израиля.

Израильские военные не подтверждали и не отрицали эти удары. Ранее Израиль неоднократно наносил удары по объектам в Сирии, утверждая, что они используются проиранскими вооружёнными группировками для подготовки атак на еврейское государство.

В ночь на воскресенье израильские военные продолжали наносить удары по сектору Газа. В сообщении Армии обороны Израиля утверждается, что были убиты "десятки террористов", включая заместителя командира ракетными силами ХАМАС. Также израильские военные и полицейские провели рейды на Западном берегу реки Иордан, в ходе которых были задержаны около 50 подозреваемых в причастности к терроризму лиц, среди них 27 членов ХАМАС. Пятеро палестинцев, по данным Палестинской автономии, были убиты на Западном берегу, в том числе в результате авиаудара по комплексу мечети в городе Дженин. По данным израильских военных, он использовался как база боевиков ХАМАС и "Исламского джихада".

Палестинская сторона сообщает о новых случаях гибели мирных жителей в секторе Газа. Общее число погибших с 7 октября, как утверждается, превысило 4 тысячи. В Израиле в результате нападения ХАМАС были убиты более 1400 человек.

По уточнённым данным ЦАХАЛ, в секторе Газа ХАМАС удерживает в заложниках 212 человек, захваченных на юге Израиля. Это число может быть не окончательным.

Пять международных агентств, действующих под эгидой ООН, накануне заявили о расширении гуманитарного кризиса в Газе и призвали к немедленному прекращению огня и доступу гуманитарной помощи в регион.