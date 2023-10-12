Сирийские СМИ сообщили об ударах по аэропортам в Дамаске и Алеппо

Сирийские государственные СМИ в четверг сообщили о воздушных ударах по крупнейшим аэропортам страны в Дамаске и Алеппо. Цитируя военные источники, сирийские агентства утверждают, что удары нанесли ВВС Израиля, в результате были повреждены взлётно-посадочные полосы. Оба аэропорта приостановили работу. Об ударах со ссылкой на сирийские СМИ сообщают западные агентства.

В соцсетях распространяются предположительно видео последствий ударов, на которых виден дым.

Официальный Дамаск пока не делал заявлений в связи с сообщениями об ударах. Если их факт подтвердится, речь будет идти о первых израильских ударах по Сирии с момента нападения на Израиль радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 октября. Власти Сирии, у которой нет мирного договора с Израилем, поддержали это нападение.

Израиль в последние годы неоднократно поражал на сирийской территории цели, связанные с деятельностью проиранских вооружённых группировок. Агентства предполагают, что и в этот раз целью удара были логистические цепочки этих группировок, получающих снабжение из Ирана. В Израиле опасаются, что они могут перейти к активным боевым действиям против еврейского государства, осложнив его операцию против ХАМАС. При этом Израиль официально редко признаёт факт ударов по Сирии. Последние сообщения он тоже не комментировал.