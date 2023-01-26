Сирот из Херсона вывезли в детдом, против которого ведётся следствие

Российские власти перевезли из Херсона в аннексированный Крым не менее четырнадцати сирот в возрасте от двух до пяти лет, разместив их в детском доме "Ёлочка", против которого ведётся следствие по делу о ненадлежащем уходе за детьми. Местонахождение сирот установило издание "Вёрстка".

СМИ отмечает, что детский дом "Ёлочка", находящийся в Симферополе, специализируется на работе с детьми с поражениями центральной нервной системы, ВИЧ, нарушениями психики, поведения, слуха и зрения. При этом согласно уставу учреждения, оно должно воспитывать в детях "высшие нравственные чувства", "патриотизм и гражданственность", а также формировать у них представление о том, что "Крым находится на юге России".

Два года назад несколько приёмных родителей, забравших из детдома сирот на своё попечение, обратились в прокуратуру, Следственный комитет и Минздрав с требованием провести проверку учреждения. По словам обратившихся с жалобами, дети, которых они забрали из "Ёлочки", находились в крайней степени истощения, самостоятельно не ели, не говорили, а также всего боялись. Медобследование обнаружило у одного из сирот дистрофию, обезвоживание, рахит, отсутствие мышечного каркаса и деформацию черепа. Тем не менее, в 2020-м году проверки, которые провели надзорные органы, ни к чему не привели. Только в этом году, со второй попытки, Следственный комитет начал официальное расследование.