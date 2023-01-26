Сирот из Херсона вывезли в детдом, против которого ведётся следствие

Российские власти перевезли из Херсона в аннексированный Крым не менее четырнадцати сирот в возрасте от двух до пяти лет, разместив их в детском доме "Ёлочка", против которого ведётся следствие по делу о ненадлежащем уходе за детьми. Местонахождение сирот установило издание "Вёрстка".
СМИ отмечает, что детский дом "Ёлочка", находящийся в Симферополе, специализируется на работе с детьми с поражениями центральной нервной системы, ВИЧ, нарушениями психики, поведения, слуха и зрения. При этом согласно уставу учреждения, оно должно воспитывать в детях "высшие нравственные чувства", "патриотизм и гражданственность", а также формировать у них представление о том, что "Крым находится на юге России".
Два года назад несколько приёмных родителей, забравших из детдома сирот на своё попечение, обратились в прокуратуру, Следственный комитет и Минздрав с требованием провести проверку учреждения. По словам обратившихся с жалобами, дети, которых они забрали из "Ёлочки", находились в крайней степени истощения, самостоятельно не ели, не говорили, а также всего боялись. Медобследование обнаружило у одного из сирот дистрофию, обезвоживание, рахит, отсутствие мышечного каркаса и деформацию черепа. Тем не менее, в 2020-м году проверки, которые провели надзорные органы, ни к чему не привели. Только в этом году, со второй попытки, Следственный комитет начал официальное расследование.
- Херсон был захвачен российскими войсками в начале марта прошлого года. 30 сентября Путин подписал указ о "присоединении" города, наряду с ещё несколькими оккупированными украинскими территориями, к России. Однако в начале ноября, после успешного контрнаступления Вооружённых сил Украины, российский министр обороны Сергей Шойгу поручил вывести войска из Херсона. Командование назвало это "непростым решением", вызванным трудностями снабжения армии на правом берегу Днепра.
- По данным украинских властей, Россия вывезла с оккупированных территорий Украины десятки тысяч детей. Такое перемещение нарушает Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещать детей с территории боевых действий на территорию государства-агрессора или оккупированные им территории. Согласно конвенции, детям должны быть предоставлены гуманитарные коридоры в безопасную зону их родной страны или в нейтральную страну.
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