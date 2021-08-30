"Система её изблевала". Соцсети о новом назначении Поклонской

В пятницу в СМИ появилась новость, что депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую, в 2012-2014 работавшую старшим прокурором Генпрокуратуры Украины, но поддержавшую аннексию Крыма Россией, что сделало её героиней российских СМИ и открыло ей путь в высший эшелон российской политики, ждёт новое назначение.

Григорий Погосян

Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России в африканской республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане. Как утверждают источники РБК, международный комитет Госдумы одобрит ее кандидатуру на должность посла в самое ближайшее время. Ранее Поклонская сообщила, что не будет переизбираться в парламент.

Светлана Ветчинкина

"КАБО ВЕРДЕ НАШ".

среди вороха новостей про деньги, перевороты, отставки, штрафы, поиск виноватых в росте цен, снова деньги, напряженные инвесторы и финансисты, снова штрафы (один только миллиардный штраф букингу и его угрозы свалить из РФ впечатляют).... вдруг -- "оно'! Яркое, светлое пятнышко!

Назначение послом в Кабо Верде прекрасной девушки в идеально сидящем на ней несколько лет назад кителе.

Ссылка на острова Зеленого мыса... Где круглый год +25-29, лучшие пляжи, мирные люди, а девиз территории -- "не волнуйся". [...]

Территория там иногда "выше, чем шире", и линия берега около тысячи км.

Кабэ-Верде в 7 раз меньше Крыма. Справится "наташа фром раша".

Николай Травкин

Тепло, чистый океанский воздух, ни с кем не воюют… В общем, хорошее назначение. Кстати, Наталья и по кабо-верденски хорошо говорит.

Лев Симкин

Сезария Эвора - до вчерашнего дня она была единственным человеком с островов Зелёного Мыса (или Кабо-Верде, как сейчас называется это островное государство), который нам известен. Теперь их двое.

Кирилл Шулика

Женщин-послов России можно пересчитать по пальцам одной руки.

Первой была Зоя Новожилова, она вообще первый женщина-посол СССР после Александры Коллонтай. России досталась по наследству, как посол в Швейцарии, отбыла в Москву в 1992 года.

Посол в Греции Валентина Матвиенко, еще Элеонора Митрофанова, которая была представителем России в ЮНЕСКО и вообще первым замглавы МИД, сейчас посол в Болгарии. И вот Поклонская, то бишь четвертая.

Александр Дюков

Кабовердийская весна

Назначение явно не выглядит повышением.

Александр Рыклин

Говорят, наше посольство в Кабо-Верде последний раз выходило на связь еще при министре Козыреве... И это были совсем невразумительные сообщения... И, вообще, кто-нибудь подумал, как она туда доберется? Отправляют девочку на верную погибель...

Илья Барабанов

Кто-то пересмотрел "День выборов", очевидно

- Вряд ли губернатор продолжит свою деятельность в вашей области

- А куда он денется?

- Куда там мы его отправляем?

- А он послом уезжает. В Тунис.

- А почему в Тунис?

- Ну а куда ж его?

Юрий Корольков

По радио сказали, что смешную генералку из Крыма гонят из думы, и теперь она будет посолкой на Кабо Верде.

Раньше там у Аэрофлота, когда он летал по всему миру, большая перевалка была. Знатная дыра. С акулами, тоской и алкоголем.

Мария Баландина

Долго думали, куда слить, наконец, Поклонскую.

И придумали.

А чтоб наверняка.

Посол в Кабо-Верде.

Это же прелесть что такое. Образование так себе, языков не знает, мистифицированность сознания зашкаливает. [...]

«Почетная» ссылка в Африку. Традиции СССР живы.

Дмитрий Аграновский

Поклонскую отправляют послом в Кабо-Верде. Чем Кабо-Верде перед нами так провинилась?

Надежда Рожнова

у нас были знакомые. тоже работали в Пос-ве. Две улицы. Вечером все по ним делают променады)). Товарооборот России и Кабо-верде за период Октябрь, 2019 - Сентябрь, 2020 составил $2.3 млн.

Основной товарооборот пришёлся на «Продукты растительного происхождения» (88%), «Минеральные продукты» (8%).

В структуре товарооборота по странам на первом месте Китай (18%), на втором месте Германия (8%). Кабо-верде для России является партнёром №176 с долей 0%.

Иван Беляев

В Прекрасной России Будущего послом в Кабо-Верде мы отправим Игоря Ивановича Сечина, он хоть португальский язык знает.

Комментаторы считают назначение наказанием за неуместную в России самостоятельность Поклонской.

Максим Миронов

Ха-ха-ха. Когда она ещё только начала нести ересь против ЕР, я подумал, что сошлют ее послом в какой-нибудь Зимбабве. Она хоть и с Крымнаша, но не настолько бесхребетная, как другие едросы. Наталья Поклонская станет послом России на Островах Зеленого Мыса

Глеб Павловский

до чего любопытно, ведь Наталью Поклонскую заслали дальше чем разбитого Наполеона - и не в наказание. У Системы звериный нюх на свободную лояльность - та сомнительна и опасна. Вредна! Поклонская человек вне консенсуса, что совсем непростительно. Консенсус Системы вберет кого угодно, хоть политзэков, а вот её изблевал из уст. Система в зените.

Андрей Десницкий

Эта система несовместима с живым. А Поклонская, как к ней ни относись - очень живая.

Максим Шевченко

Всякого депутата от Единой России, рискнувшего пойти против течения (проголосовать против преступной пенсионной реформы, например), ждёт пенсия на Островах блаженных (Кабо-Верде, говорят, райский рай). Там, под музыку Сезарии Эворы, экс-депутат будет наслаждаться двойным Дайкири и любоваться удивительным закатом…

Александр Кынев

Почему на Кабо Верде? А куда ж ещё.. острова Зеленого мыса далеко и никакой угрозы от публичных заявлений даже в самом худшем развитии событий.

Николай Полозов

Поклонскую отправляют послом в Кабо-Верде - архипелаг в Атлантике на расстоянии 600 км от ближайшего материка.

Похоже, долго думали куда отправить, чтобы минимизировать риски от ее деятельности.

Выбирали между Антарктидой и отдалёнными островами, но в конце-концов пожалели.

Константин Калачев

Вот добьется Поклонская признания Кабо-Верде Крыма российским. Триумфально вернется в роли посла по особым поручениям, потом станет заместителем министра иностранных дел. А там и выборы 2024. После которых создаст собственную патриотическую партию и в 2026-м под фанфары вернется в Госдуму. Вот такая научная фантастика. Впрочем, что Кабо-Верде может признать Крым в составе РФ, в это верю.

Есть, правда, и такие, кто не считает назначение очевидной ссылкой, и намекает, что оно может стать стать ступенькой на пути наверх.



Денис Ястребов

Смех смехом, а вспомните карьёру Матвиенко, в 1991 отправленную послом на Мальту, а потом и в Грецию...

Украинский журналист обращает внимание на интересный аспект назначения, теоретически грозящий международным скандалом.

Сергей Бережной

С возможным назначением Поклонской российским послом в Кабо-Верде есть интересные для Украины аспекты.

Во-первых, Поклонская до сих пор считается гражданкой Украины, она формально не выходила из гражданства, когда получила российский паспорт. Россия, правда, это считает несущественным, но дипломатические процедуры - это ж не только российский домен, там есть и иные стороны. Например, МИД Кабо-Верде и наш МЗС. Да, Dmytro Kuleba?

Отсюда во-вторых: у Украины с Кабо-Верде установлены дипломатические отношения, причем еще в 1993 году. Правда, послами и консулами мы с Кабо-Верде не обменивались (консульские услуги для украинцев предоставляет представительство в Португалии). Зато дипломатические отношения дают основания к взаимно приятному (ну, ладно, не всегда) общению. Например, если история выйдет хоть на полпальца в официальную плоскость, можно задать дипломатический вопрос: ребята, да вы что, эта гражданка у нас под обвинением в госизмене, какой посол, куда посол?

Тут возникает в-третьих: кандидатура Поклонской должна сначала получить агреман от властей Кабо-Верде. Выдача агремана будет означать, что власти Кабо-Верде не видят причин кандидатуру отклонять. Ну, подумаешь, что кандидат под санкциями ЕС, в том числе братской Португалии и каких-то там США. Ну, подумаешь, под статьей о госизмене на родине. Ну, подумаешь, гражданство РФ получено в результате аннексии, законность которой нигде в мире не признали, кроме семи стран, в списке которых Кабо-Верде, извините, нет.

То есть, ситуация получается комедийно-скандальная: в Кабо-Верде может быть предложена послом России гражданка Украины, находящаяся под следствием, а также под санкциями стран, к которым Кабо-Верде, вроде бы, питает некоторое уважение. Будет выдан ей агреман? Да непременно! Щаз!

Нет, я, конечно, перегнул с иронией, потому что где наши привычные черноземно-черноморские нарративы, и где тропическая Кабо-Верде. Могут просто не заморачиваться (где там та Россия? где там та Украина?) и принять верительные грамоты от кого Кремль пошлет. Опять же коррупцию никто не отменял.

Но именно тут и возникает вопрос к нашей МЗС. Алё, у нас же дипотношения.

Кстати, хороший повод договориться-таки об обмене миссиями. Отправим в Праю кого-нибудь достойного работать консулом на тихом пляже. А то у нас с Кабо-Верде до сих пор визовый режим. Непорядок же.