"Система": Украина не выдавала РФ бойцов легиона "Свобода России"

Расследовательский проект Радио Свобода и телеканала "Настоящее время" "Система" опроверг информацию о передаче Украиной России в ходе обмена пленными бывших бойцов легиона "Свобода России" - состоящего из российских граждан подразделения, воюющего на стороне Украины.

22 июня популярный в России Z-канал "Romanov Лайт" сообщил, что "в ходе одного из недавних обменов пленными" Россия получила "предателя из Бурятии" Эрдема Тикеева. Информацию подхватили десятки прокремлевских телеграм-каналов: "Архангел спецназа", "Вежливые Люди", "Сводки ополчения Новороссии" и другие. Позже Z-каналы написали, что вместе с Тикеевым Украина якобы выдворила в Россию еще четверых россиян, воевавших на стороне ВСУ.

При этом россиянам, воюющим на стороне Украины, в России грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Как установила "Система", российские пропагандистские каналы написали неправду. Согласно выводам проведенного "Системой" расследования:

Бывший боей легиона "Свобода России" Эрдем Тикеев (позывной "Шаман") содержится в пункте временного размещения иностранцев в Николаевской области (ПТПИ). Вместе с ним там находятся еще четверо его бывших сослуживцев по легиону "Свобода России" (редакции известны их имена, но они не раскрываются по просьбе родственников задержанных). Об этом "Системе" рассказала экс-супруга "Шамана" Наталья Градова, это также следует из документов, опубликованных супругой другого бойца с позывным "Вит"(вопреки сообщениям z-каналов, Тикеев – уроженец Калмыкии. На стороне Украины он воевал с 2014 года, в последние два года – в составе Легиона "Свобода России").

"Вита", миграционная служба хочет выдворить из страны – и обратилась в суд с соответствующим иском (есть в распоряжении "Системы"). Каково решение миграционной службы по другим четверым бойцам, пока неясно.

У всех задержанных бойцов до недавнего времени был контракт с легионом как частью вооруженных сил Украины. По украинскому законодательству, наличие военного контракта дает право иностранцу на проживание в стране. Но если он закончен, иностранцу необходимо оформлять иные документы, обеспечивающие легальный статус для нахождения в Украине, – на это дается три месяца.

Даже если суд удовлетворит иск о выдворении бывших бойцов легиона из Украины, им не грозит депортация в Россию. В представлении, которое выдано супруге "Вита", прямо сказано, что выдворение будет за пределы Украины, "кроме Российской Федерации, Беларуси".

По словам руководительницы службы правовой помощи ReforumHelp Олены Юркиной, случаи, когда военнослужащих с российскими паспортами выдворяли бы из Украины в Россию или Беларусь, ей неизвестны. Людей, у кого есть проблемы с документами, из Украины можно выслать или в страны Шенгенского соглашения (для этого нужна виза), или в Молдову. Вероятнее всего, бывших бойцов легиона "Свобода России" выдворят именно в Молдову, считают собеседники "Системы".

Супруга "Вита" действительно опасалась, что ее мужа и других военных могут отправить в Россию в рамках обмена, сказала она "Системе". Однако представители легиона называют такие подозрения паническими: "Не существует ни малейшей военной логики или целесообразности, при которой своих же военных надо было бы выдавать в страну-агрессора. Это просто невозможно".

В Главном управлении разведки Украины (ГУР, именно оно курирует все иностранные легионы) на запрос "Системы" о будущем бойцов ответили, что вопрос о выдворении иностранцев в Россию или Беларусь не инициировался".

Супруга Тикеева передала "Системе" письмо, в котором он рассказывает, что 10 марта 2025 года, после празднования трехлетия легиона, его и еще трех сослуживцев, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, где угрозами заставили разорвать контракт. Вскоре к ним привезли и пятого человека. В неизвестных помещениях пятерых бойцов якобы держали вплоть до 12 мая, когда им сообщили, что они задержаны за незаконное пересечение границы.

Представители легиона "Свобода России" заявили "Системе", что об истории с подвалом они "ничего не знают". По их версии, контракты разорваны из-за "систематического нарушения трудовой дисциплины". "По закону после окончания контракта мы должны сообщить в миграционную службу об этом.

В ГУР "Системе" сообщили, что бойцы разорвали контракт по собственному желанию 1 мая. А до этого они "находились либо в пункте постоянной или в районе выполнения своих служебных обязанностей в соответствии с приказами своего непосредственного командира".

По информации "Системы", 22 июня, уже после того, как бойцы легиона оказались в ПТПИ, командование легиона обратилось в государственную миграционную службу с просьбой не выдворять бойцов из страны.

О каких именно нарушениях дисциплины идет речь, в легионе "СР" не поясняют. В документах о выдворении "Вита", с которыми ознакомилась "Система", сказано, что он "отказался от выполнения боевого задания", что поставило под угрозу жизнь и здоровье сослуживцев. Издание "Вот Так" со ссылкой на сослуживцев "Шамана" пишет, что бойцов обвиняли в систематическом употреблении марихуаны (это запрещено во время службы). Родственники "Шамана" и "Вита" называют эти обвинения надуманными и полагают, что настоящая причина произошедшего – в конфликте внутри "Легиона". "

В Государственной миграционной службе Украины не ответили на запрос "Системы" об этом деле.



