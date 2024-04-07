Ситуация с паводком в Оренбургской области остаётся тяжёлой

В Оренбургской области остаётся тяжёлой ситуация с паводком. Вода в реке Урал и её притоках продолжает прибывать. За прошедшие сутки уровень воды в наиболее затронутом бедствием городе Орске поднялся на 28 сантиметров, а в целом по области повышение уровня воды составило от 11 до 65 сантиметров. Как сообщают местные власти, в области затоплены более шести тысяч жилых домов. Более чем в восьми тысячах домов нарушено энергоснабжение.

В некоторых районах Орска вода доходит до окон первых этажей, люди передвигаются по городу на лодках.

В областном центре, Оренбурге, затоплены 1784 земельных участка. Ещё 1374 домовладения подтоплены. Более 400 человек эвакуированы из города, оперативные службы готовятся к дальнейшей эвакуации жителей. "Паводковая обстановка развивается по худшему сценарию", - сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти. Однако, как утверждает МЧС, сил и средств для того, чтобы справиться со стихийным бедствием, в области достаточно.

Утром в воскресенье в Оренбург прилетел глава министерства чрезвычайных ситуаций Александр Куренков. В докладе ему замглавы ведомства Илья Денисов оценил ситуацию как "сложную".

Помимо затопления жилых участков, паводок может вызвать заболевания из-за загрязнения питьевой воды. Как сообщает РБК, 18 жителей региона были вынуждены обратиться к врачам с кишечной инфекцией.