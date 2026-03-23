СК Беларуси пригрозил участникам празднования Дня Воли за рубежом

Следственный комитет Беларуси пригрозил белорусам за рубежом уголовным преследованием и конфискацией имущества за участие в акциях в честь Дня воли 25 марта.

В ведомстве заявили, что День воли используется "экстремистскими формированиями и их зарубежными кураторами для дискредитации" Беларуси на международной арене и "создания видимости массовости протестных настроений".

22 марта в центре польского города Белосток по случаю Дня воли состоялся митинг, в нём приняли участие около 200 человек. Председатель оргкомитета празднования Дня Воли Павел Северинец ранее рассказал "Белсату", что планируется проведение сотен акций в разных городах и странах в разных форматах. По его словам, акции, в частности, уже прошли в Торонто (Канада), Брюсселе (Бельгия), Стокгольме (Швеция) и Майами (США). Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская поблагодарила мэра Вашингтона Мюриэл Баузер за официальную прокламацию к Дню Воли.

В августе 2025 года Следственный комитет Беларуси заявил, что идентифицировал 207 участников зарубежных акций ко Дню воли в Польше, США, Литве, Канаде и Великобритании. Они были признаны подозреваемыми в содействии "экстремистской" деятельности, на их имущество был наложен арест.

На днях в Беларуси были освобождены 250 политзаключённых. Это произошло после встречи белорусского руководителя Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Джоном Коулом. США объявили о снятии ряда санкций, введённых ранее в отношении Минска.

25 марта отмечается годовщина провозглашения в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики, первого национального государства белорусов. В советские годы День Воли отмечали тайно, после распада Советского Союза он ненадолго стал государственным праздником, но затем власти во главе с Александром Лукашенко начали запрещать его. Символы БНР - бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" - стали символами протестного движения.