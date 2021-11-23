СК и прокуратура проверяют сообщения о пытках в кировской ИК‑6

Следственный комитет и прокуратура начали проверку после публикации в СМИ информации о том, что заключенных в исправительной колонии №6 Кировской области пытали током и топили в баках с водой. Об этом сообщают ТАСС и "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

19 ноября колонию посетили члены Совета по правам человека Андрей Бабушкин, Игорь Каляпин и Ева Меркачева. Они высказали претензии о применении в пенитенциарных учреждениях области недозволенных мер по отношению к подозреваемым и осуждённым со стороны сотрудников ФСИН, говорится на сайте кировского управления ведомства.

После сообщения о начавшейся проверке Меркачева написала в фейсбуке: "Эта колония — самое страшное место, что я видела". Даже если 10 процентов из рассказов заключённых правда, это ужас, подчеркнула правозащитник. По словам Меркачевой, у неё было ощущение, что она вышла из концлагеря, где остались более тысячи человек. Поэтому члены СПЧ сразу приняли решение отправить сообщение директору ФСИН, добавила она.

В начале октября основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что в его руки попал огромный видеоархив с пытками в российских тюрьмах. Утверждается, что российские спецслужбы использовали файлы в качестве компромата, чтобы шантажировать осуждённых и добиваться от них нужных показаний.

После публикации части архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий. ФСИН Саратовской области сообщила о начале поверки в тюремной туберкулезной больнице.