СК потребовал заочного ареста бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва 

Следственный комитет России обратился в Коптевский районный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва, находящегося в Киеве.

Ранее против оппозиционного политика возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Максимальное наказание по этой статье - десять лет лишения свободы.

Илья Пономарёв с 2007-го года был депутатом Госдумы от фракции "Справедливая Россия". В марте 2014-го он стал единственным российским парламентарием, проголосовавшим против аннексии Крыма. После этого уехал из страны и был лишён депутатской неприкосновенности. На Пономарёва завели уголовное дело о растрате средств фонда "Сколково". Политика заочно арестовали и объявили в розыск.

В июне 2016 года бывший депутат Госдумы получил вид на жительство в Украине. Спустя три года тогдашний президент страны Пётр Порошенко представил Пономарёву украинское гражданство.

С началом полномасштабного вооружённого вторжения российской армии на территорию Украины Пономарёв вступил в ряды территориальной обороны и создал информационные ресурсы "Утро февраля" и "Роспартизан", через которые призывает к борьбе против российских властей, в том числе - вооружённой.