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СК проверит сообщения о пытках в колонии "Чёрный дельфин"

Колония для пожизненно заключенных "Чёрный дельфин" в Оренбурской области
Колония для пожизненно заключенных "Чёрный дельфин" в Оренбурской области

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о пытках в колонии ИК-6 в Оренбургской области, известной как "Чёрный дельфин". О таких сообщениях рассказывала член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва.

По словам Меркачёвой, к ней поступили поимённые списки арестантов, которые в этом году подвергались в колонии избиениям и пыткам. Они утверждают, что к ним регулярно применяются физические наказания - заключённых бьют, заставляют часами стоять в позе "ласточки", пытают электротоком. Наказывают их за любые оплошности, в том числе за невыработку плана на производстве.

Меркачёва утверждает, что прежде чем обратить на жалобы внимание омбудсмена, она пыталась самостоятельно связаться с местными властями, ответственными за ситуацию в колонии, но не добилась результата.

  • ИК-6 "Чёрный дельфин" в Соль-Илецке Оренбургской области - колония особого режима, где содержатся в том числе приговорённые к пожизненному лишению свободы. По словам Меркачёвой и других правозащитников, из всех таких колоний "Чёрный дельфин" отличается наиболее суровыми условиями. В нём больше всего смертей заключённых ежегодно.

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