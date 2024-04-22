СК проверит сообщения о пытках в колонии "Чёрный дельфин"

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о пытках в колонии ИК-6 в Оренбургской области, известной как "Чёрный дельфин". О таких сообщениях рассказывала член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва.

По словам Меркачёвой, к ней поступили поимённые списки арестантов, которые в этом году подвергались в колонии избиениям и пыткам. Они утверждают, что к ним регулярно применяются физические наказания - заключённых бьют, заставляют часами стоять в позе "ласточки", пытают электротоком. Наказывают их за любые оплошности, в том числе за невыработку плана на производстве.

Меркачёва утверждает, что прежде чем обратить на жалобы внимание омбудсмена, она пыталась самостоятельно связаться с местными властями, ответственными за ситуацию в колонии, но не добилась результата.