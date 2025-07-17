Следственный комитет России обвинил директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову в реабилитации нацизма. Поводом стали вывешенные на его здании плакаты, называющие Владимира Путина военным преступником.

Как говорится в сообщении СК, Сморжевских-Смирнова в 2023, 2024 и 2025 годах "оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента России и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений".

Ранее против Сморжевских-Смирновой было возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. Она заочно арестована, МВД России объявило её в розыск.

Музей находится в Нарвском замке, расположенном на берегу реки, по которой проходит российско-эстонская граница. 9 мая 2023, 2024 и 2025 года на его стене вывешивали баннеры с критикой российского президента. Стена видна в российском Ивангороде.

В 2023 и 2024 году на плакате было изображено окровавленное лицо Владимира Путина с надписью на английском "Путин — военный преступник". В 2025 году лицо Путина было совмещено с лицом Адольфа Гитлера, на плакате было написано по-английски "Путлер — военный преступник".