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СК России хотел понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин

Следственный комитет России предлагал понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но эту инициативу не поддержали, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

"[Возраст уголовной ответственности в России] понизили [до 14 лет], а мы предлагали еще немножко понизить – по примеру некоторых государств. В Англии, например, уголовная ответственность за совершение тяжких преступлений наступает начиная с 10-летнего возраста. Мы предлагали 12 лет, но с нами не согласились. Но хоть с этим согласились, что с 14 лет", – заявил он.

Бастрыкин заявил, что с одной стороны подростки "глупенькие", а с другой – "растут гораздо быстрее", чем старшее поколение в свое время. Нынешние подростки, по его словам, "уже в 12–13 лет совершают преступления, но не подпадают под возраст уголовной ответственности и уходят безнаказанными".

В России с 14 лет к уголовной ответственности привлекают по таким статьям, как убийство, изнасилование, теракт и диверсии. Издание ранее подсчитало, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в России задержали не менее 240 несовершеннолетних по подозрению в атаках на объекты инфраструктуры. Большая часть случаев связана с поджогами релейных шкафов, но отмечались также случаи атак на вышки сотовой связи, трансформаторы и авиатехнику.

В СССР уголовную ответственность для детей с 12 лет ввели в 1935 году. Применение "всех мер уголовного наказания" предусматривалось за кражи, убийства или покушение на убийство, причинение телесных повреждений и увечий.

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