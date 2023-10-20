СК России предъявил обвинения в геноциде ветерану СС Ярославу Гуньке

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение ветерану дивизии СС "Галичина" Ярославу Гуньке, который был приглашен на заседание канадского парламента во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Как говорится в сообщении СК, 98-летнего Гуньку обвиняют в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.

В Следственном комитете добавили, что в настоящее время решается вопрос об объявлении Гуньки в международный розыск и заочном аресте. Также следователи направили запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь.

22 сентября 2023 года Гунька присутствовал на заседании парламента Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рот представил Гуньку как героя Второй мировой войны, "воевавшего за независимость Украины от российских агрессоров тогда и продолжающего поддерживать военных сейчас". Он был встречен стоячей овацией.

После этого несколько правозащитных и еврейских организаций осудили выступление Роты и овацию. Спикер принёс извинения за приглашение Гуньки к депутатам и впоследствии подал в отставку.

Рота также заявил, что не знал о связях Гуньки с нацистами, и признал, что допустил ошибку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после визита ветерана СС в парламент выразил сожаление.