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СК возбудил дело о "фейках" против экономиста Сонина

Константин Сонин

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о распространении дезинформации о деятельности российской армии против бывшего главы факультета экономических наук ВШЭ
Константина Сонина.

Официально представитель московского управления Следственного комитета сообщила, что дело о так называемых фейках возбуждено против 51-летнего мужчины, его имя не называется. Агентство новостей "Москва" и "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщают, что речь идёт о Сонине.

По версии следствия, с апреля по июль 2022 года он неоднократно в своём телеграм-канале "размещал публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции".

Сонин – известный экономист и публицист, профессор Чикагского университета. Он живёт в США. Летом прошлого года его уволили из ВШЭ. Сонин активно критикует войну в Украине. Несколько дней назад он опубликовал репост антивоенного открытого письма писателя Дмитрия Глуховского, которого сейчас заочно судят в России по той же статье о "фейках", отметив, что "подписался бы под каждым словом".

Дезинформацией или фейками российские правоохранительные органы могут признать любые высказывания о войне в Украине, не совпадающие с официальной трактовкой властей. По статье были возбуждены десятки уголовных дел, выносились приговоры в том числе к реальному лишению свободы. Несколько приговоров было вынесено заочно.

Сонин возбуждение уголовного дела пока не комментировал.

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