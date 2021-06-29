СК возбудил дело о незаконной охоте из‑за фото единоросса с убитыми гусями

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба (часть 2 статьи 258 УК) из-за фотографии с охотником на фоне надписи "Чукотка 2021" из тушек гусей.

Следователи насчитали на фотографии около 178 мертвых птиц. По предварительным данным Департамента природных ресурсови экологии Чукотского автономного округа, общий ущерб от незаконной добычи гусей составил более 700 тысяч рублей.

Ранее "Новая газета" выяснила, что на фотографии изображен депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко. Сотрудник пресс-службы чукотского МВД Евгений Смышляев в разговоре с "Новой газетой" косвенно подтвердил, что на фото действительно этот депутат, однако указал, что официальный комментарий ему запретили давать по решению из Москвы. Один из читателей предоставил "Новой газете" фотографии с этой же охоты, где можно рассмотреть лицо Крамаренко. Снимки сам депутат опубликовал в Telegram-канале про охоту ещё 10 мая, то есть до начала сезона охоты на водоплавающую дичь в регионе.

По данным издания, Крамаренко вместе с другими депутатами городской и областной думы Магадана летал на чартерном рейсе в Анадырь незадолго до начала охоты в конце апреля. Сам депутат в разговоре с журналистами сказал, что на фото не он. "Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Полицейские же расследуют, у них и спрашивайте", – сказал Крамаренко.

18 июня "Единая Россия" приостановила членство в партии депутата магаданской городской думы Александра Крамаренко после публикации снимка. Сам единоросс заверил РИА "Новости", что фотография была отредактирована и на ней не убитые гуси, а "перьевые чучела птиц для охотников".