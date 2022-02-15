СК возбудил дело о создании "АУЕ" в колонии, где пытали заключённых 

Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании экстремистской организации "АУЕ" в ульяновской исправительной колонии №10.

Ранее заключённые этой колонии жаловались на пытки и объявляли голодовку. По версии следствия, в декабре 2020 года трое из них организовали ячейку "АУЕ", участники которой "пропагандировали криминальную идеологию" и "осуществляли противоправные действия" - в частности "сбор средств для оказания материальной поддержки представителей криминального мира".

При этом накануне СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками той же ульяновской колонии. Как сообщал правозащитный проект Gulagu.net, 4 февраля отбывающих наказание в ИК № 10 "избивали, окунали головой в унитазы и угрожали изнасиловать". Во ФСИН назвали заключённых, рассказавших о пытках, "злостными нарушителями".

В августе 2020 года Верховный суд России по иску генпрокуратуры запретил деятельность движения "АУЕ" ("Арестантское уголовное единство"), признав его экстремистской организацией. В постановлении суда говорилось, что "АУЕ" является "хорошо структурированным и управляемым движением, основанным на криминально-экстремистской идеологии", которое "представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству".

Ряд правозащитников тогда отмечали, что такой организации, как "АУЕ", никогда не существовало, и что эта аббревиатура используется в криминальном сленге в качестве приветствия и знака признания законов уголовного мира.