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СК возбудил дело об "экоциде" в связи с перекрытием поставок воды в Крым

Северо-Крымский канал

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье "Экоцид" за строительство дамбы в Херсонской области Украины, в результате которого в 2014 году прекратилась подача днепровской воды в аннексированный Крым.

Как говорится на сайте ведомства, неустановленные лица, "находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией", решили причинить вред экономике и экологии Крыма. Перекрытие подачи воды в Крым из Северо-Крымского канала, как утверждает Следственный комитет, вызвало "истощение сельскохозяйственных земель, повышение солёности Сиваша в три раза", а также "негативно сказывается на здоровье людей".

Как отмечает "Медиазона", раньше об уголовных делах по статье об "экоциде" в России не сообщалось.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Поставки прекратили после аннексии Крыма Россией.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, в ряде городов вода стала подаваться в дома по графику.

В июле Генеральная прокуратура России обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину, в том числе за "водную блокаду" Крыма. Позже стало известно, что ЕСПЧ отклонил запрос России о применении временных обеспечительных мер. Мониторинговая миссия ООН настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде населения Крыма, – сообщает Крым.Реалии.

Официальный Киев утверждает, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновятся только после возвращения Крыма под контроль Украины.

Согласно российскому Уголовному кодексу, экоцид – это массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Он наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.

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