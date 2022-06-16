СК возбудил уголовное дело из-за выставки работ политзаключённых 

Из-за выставки художественных работ политзаключённых, которая проходила в московском офисе правозащитного проекта "Открытое пространство", Следственный комитет возбудил уголовное дело. Организаторов мероприятия обвиняют в хулиганстве по мотивам политической ненависти.

Поводом для возбуждения дела, по версии следствия, стала "демонстрация рисунков провокационного содержания против специальной военной операции на Украине". Что именно было изображено на рисунках - не сообщается.

В четверг днём прошли обыски у двух волонтёрок "Открытого пространства" - Дарьи Соболевой и Ирины Путиловой. По их словам, оперативники искали украинскую символику, а также информацию, дискредитирующую российскую армию. Кроме того, обыск прошёл в петербургском офисе "Открытого пространства".

Выставка "Автономная зона", на которой были представлены работы тех, кто сидел или продолжает сидеть в тюрьмах, СИЗО и спецприёмниках по политическим статьям, открылась в День России, 12 июня.

14 июня в помещение, где проходила выставка, пришли полицейские. Они изъяли несколько работ и антивоенных наклеек, а также допросили организаторов, участников и посетителей мероприятия.

Отмечается, что правоохранительные органы вызвали члены прокремлёвского движения SERB. Они потребовали проверить "Открытое пространство" на предмет возможного совершения преступления по уголовной статье о дискредитации действий российских военных и административной статье о пропаганде нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.