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СК России возбудил уголовное дело против главы узбекского землячества

Усман Баратов
Усман Баратов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова из-за его поста в соцсетях, в котором он прокомментировал резкий рост цен на куриные яйца.

В декабре прошлого года Баратов опубликовал картинку с курицами и подписью: "Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта".

На картинку обратили внимание российские прокремлёвские блогеры. Увидев в ней намёк на жён мобилизованных - участников боевых действий на территории Украины, они обратились с коллективным заявлением на имя главы СК России Александра Бастрыкина с требованием завести против главы узбекской общины уголовное дело.

После этого Баратов был задержан. Ему предъявлено обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. По версии следствия, глава "Ватандош" "унизил достоинство группы лиц из числа граждан России, в том числе участников специальной военной операции".

Сам Усман Баратов, комментируя выдвинутое против него обвинение, заявил, что "сатирическое фото куриц не имеет никакого отношения к участникам СВО".

В свою очередь вице-спикер Госдумы Пётр Толстой потребовал приравнять национальные общины и диаспоры к организованным преступным структурам, призвав покончить с "межнациональным либерализмом" и "ликвидировать подобные объединения".

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