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Деньги на Свободе

Сколько этот мир тратит денег на войны

Сколько этот мир тратит денег на войны
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Сколько этот мир тратит денег на войны

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Военные бюджеты стран рассказали, наступит ли мир в 2024 году

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