"Сколько же можно людям страдать?" Жители Донбасса – о шансах на мир

17 и 18 февраля в Женеве состоялись переговоры Украины, России и США о возможности прекращения огня и заключении мирного договора. Российскую делегацию возглавлял помощник российского президента Владимир Мединский, в составе украинской делегации были секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахмия и замначальника ГУР Вадим Скибицкий. США представляли спецпосланники президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, а также министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Переговоры проходили в закрытом формате, без допуска прессы. Верят ли в их успех жители той части Донецкой области Украины, которая не оккупирована Россией? Что они думают о шансах на достижение договоренностей о мире? Корреспондент телеканала "Настоящее Время" Борис Сачалко побывал в трех самых крупных городах на не оккупированной Россией части Донецкой области и поговорил об этом с жителями региона, где по-прежнему живут десятки тысяч человек.

***

60 километров дороги из Харьковской области до Славянска проходят по так называемому антидроновому туннелю: над шоссе натянута сетка на высоте нескольких метров над землей. Сетка мешает российским дронам атаковать украинские машины и спасает жизни людей.

Алексей приезжает в Славянск из-за трагических событий – он должен разобрать завалы дома, где пару дней назад погибли его родственники – мама и ее 14-летняя дочь. После смерти близких, говорит Алексей, его мнение по поводу мирных переговоров, которые Москва и Киев начали в Женеве, однозначное: "Все закончится только победой Украины. Никто ни на какие поблажки идти не будет. Это нецелесообразно", – уверенно говорит он.

Славянск сегодня – это город, который еще пытается балансировать между войной и мирной жизнью. Местные жители о переговорах России и Украины в Швейцарии знают, но в их успех не очень верят.



"Да пошла она в жопу, эта Россия, простите, – эмоционально говорит один из местных жителей. – Чего с ними разговаривать? Один черт, это ни к чему не приведет. Когда и где они выполняли свои обязательства?"

"Вряд ли можно договориться. С кем? Договориться можно с людьми, – говорит еще один житель Славянска. – Вот у вас есть дом. Я пришел к вам во двор, я сильнее вас… Взял кусочек дома, и говорю: давайте это будет мой дом. Вы считаете, это нормально? Я считаю, что нет".

"Как может Россия отдать то, что она уже заняла? Она никогда в жизни это не отдаст, – говорит еще одна местная жительница. – Я уже привыкла к Украине и люблю эту страну. И мне не хочется идти в другое государство!"



Жители города осторожно относятся к предложениям сделать территорию Донбасса "нейтральной" (это подразумевает вывод из Донецкой области бойцов Вооруженных сил Украины). Но некоторые замечают, что готовы пойти на такой "компромисс" – "чтобы спасти человеческие жизни":

"Мы сейчас теряем лучших, поэтому человеческая жизнь – самая большая ценность", – объясняет свою позицию один из местных жителей.

Примерно так же рассуждают и жители Краматорска. Этот огромный промышленный центр за последние несколько недель сильно изменился: с недавних пор в город довольно часто залетают российские дроны. Утром 16 февраля российский беспилотник убил трех местных энергетиков, ехавших в автомобиле. И даже пока мы записываем разговор на улице с местными жителями, диалог несколько раз прерывают звуки взрывов.

"В последние дни и КАБы летят, и в телеграме пишут все время про удары, в последнее время участилось", – жалуется местная жительница.

На вопрос о том, верит ли она в успех переговоров в Швейцарии – машет рукой: "Ой, хоть бы к чему-то они пришли хорошему! Мы уже Богу молимся. Сколько же можно людям страдать? Мы хотим мира, вот и все! А кто тут будет… конечно, лучше, когда Украина".

Еще один местный житель курит на лавке у подъезда: у него на руке вытатуировано слово "Донбасс".

"Вы верите, что Украина и Россия смогут договориться?" – спрашиваем его.

"Та вы что, смеетесь?! Чтобы Путин с Зеленским договарились! Ха! – усмехается он. – Нет, мы тут уже до конца будем. Выстоим… А что делать? Мало нас просто очень".

Последний город, в который мы едем – Дружковка. Она еще многолюдная, но уже не очень безопасная: в последние пару дней из города массово эвакуируют детей и пенсионеров.

"По Донецкой области объявлена эвакуация в Дружковской громаде, в Николаевской громаде, в Святогорской громаде. Остается на сегодня 290 детей в Донецкой области, которые подлежат обязательной эвакуации", – рассказывает Геннадий Юдин, глава спецподразделения украинской полиции "Белый Ангел", которая занимается вывозом людей из прифронтовых зон.

Со слезами на глазах люди из Дружковки грузят чемоданы в машины и едут в шелтеры. Для них переговоры в Женеве – шанс вернуться в родной дом.



"Вы знаете, честно: нет, им не договориться. Но мы надеемся. Надежда есть, конечно, всегда", – говорят эвакуируемые.

"Надеемся: может получиться остановить это безумие. Мир с ума сходит. Жалко. И людей жалко, они гибнут, – плачет еще одна жительница Дружковки. – У них, которые на этих постах, головы светлые, они должны думать!"

Раньше густонаселенных городов в не оккупированной Россией части Донецкой области было гораздо больше. Была Константиновка, был Лиман, было Доброполье. Сейчас эти города все еще находятся под контролем Украины, но это фронтовые зоны, где людей осталось совсем немного.

Именно поэтому местные жители в Славянске, Краматорске и других городах Донбасса так внимательно следят за ходом мирных переговоров в Швейцарии. Все понимают: фронт приближается к их домам.