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Скончался лидер шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

Дэн Маккаферти

В возрасте 76 лет умер основатель и лидер шотландской рок-группы "Назарет" Дэн Маккаферти. Об этом во вторник сообщил в фейсбуке бас-гитарист группы Пит Эгнью.

"Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное сообщение, какое мне когда-либо приходилось делать", - написал Эгнью на официальной страницы Nazareth.

Группу Nazareth Дэн Маккаферти сформировал в 1968 году с Питом Энгью, Мэнни Чарлтоном и Дэрелом Свитом. Пик славы пришёлся на 70-е годы, когда группа играла на многих рок-площадках Европы и США. Музыканты выпустили ряд популярных альбомов, в том числе Exercises, Razamanaz, Rampant. В начале 1990 года Nazareth стала одной из первых западных групп, прибывших в СССР с концертом, отмечает "Коммерсантъ".

Дэн Маккаферти прекратил выступления с Nazareth в 2013 году из-за заболевания дыхательных путей, хотя продолжал записывать музыку как с группой, так и для сольных проектов.

5 июля в возрасте 80 лет скончался гитарист Nazareth Мэнни Чарлтон.

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