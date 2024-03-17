Скончался украинский политик Геннадий Москаль

В Украине на 74-м году жизни скончался бывший глава Закарпатской и Луганской областных государственных администраций Геннадий Москаль.

Сообщается, что в последнее время он почти не появлялся на публике из-за тяжелого онкологического заболевания.

Геннадий Москаль родился в Черновицкой области Украины. После службы в советской армии, он окончил Львовскую школу милиции при МВД СССР и устроился на работу в одно из ОВД города Черновцы. В правоохранительных органах Москаль дослужился до звания генерал-лейтенанта милиции и должностей главы МВД Крыма и заместителя министра внутренних дел Украины.

Политическая карьера Геннадия Москаля началась в 2001 году, когда он стал председателем Закарпатской ОГА. В 2005 году он возглавил администрацию Луганской области, но уже год спустя добровольно сложил полномочия, по его словам - из-за конфликта с региональным руководством Партии регионов Виктора Януковича.

С 2007 года Москаль дважды избирался в Верховную Раду депутатом: сначала от блока"Наша Украина - Народная самооборона", затем от партии "Батькивщина", из которой впоследствии был исключён - и снова из-за конфликта с руководством.

После аннексии Россией Крыма и начала боевых действий в Донбассе, Москаль был назначен тогдашним президентом Украины Петром Порошенко председателем Луганской областной военно-гражданской администрации. В 2015 году Порошенко перенаправил Москаля в Закарпатье, где, по словам президента, нужно было "срочно восстанавливать порядок". Главой Закарпатской ОГА Москаль поработал четыре года, подав заявление об отставке 2019 году, когда президентом Украины стал Владимир Зеленский.

После этого Москаль неоднократно и резко, зачастую в нецензурной форме, критиковал деятельность Зеленского и его партии "Слуга народа", однако, как отмечает Украинская служба Би-би-си, с началом полномасштабного российского вторжения в Украину политик почти прекратил публичную деятельность.