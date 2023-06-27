"Скромный герой". Роль Лукашенко в "подавлении" мятежа Пригожина

ФСБ России официально объявила о закрытии уголовного дела по факту попытки вооруженного мятежа 23-24 июня;
Евгений Пригожин сделал первое заявление после прекращения "Марша справедливости", объяснив причины своих действий;
Александр Лукашенко прокомментировал свою роль в "подавлении мятежа" ЧВК Вагнер;
Международная реакция на события в России в конце прошлой недели;
Михаил Саакашвили обратился к народам Северного Кавказа;
По факту гибели глубоководного батискафа "Титан" в Северной Атлантике может быть возбуждено уголовное дело.
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