"Скромный герой". Роль Лукашенко в "подавлении" мятежа Пригожина

ФСБ России официально объявила о закрытии уголовного дела по факту попытки вооруженного мятежа 23-24 июня;

Евгений Пригожин сделал первое заявление после прекращения "Марша справедливости", объяснив причины своих действий;

Александр Лукашенко прокомментировал свою роль в "подавлении мятежа" ЧВК Вагнер;

Международная реакция на события в России в конце прошлой недели;

Михаил Саакашвили обратился к народам Северного Кавказа;

По факту гибели глубоководного батискафа "Титан" в Северной Атлантике может быть возбуждено уголовное дело.

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