"Скупают за подачки". Блогеры о предвыборных "подарках" Путина

На предвыборном съезде "Единой России" в воскресенье 22 августа Владимир Путин пообещал, что пенсионерам после победы "ЕР" на выборах выплатят по 10 тысяч рублей, а военным - по 15 тысяч. Кроме того, стало известно, что выплаты получат не только кадровые военные, но и курсанты военных училищ, а также сотрудники правоохранительных органов.

Эти обещания стали поводом для множества ироничных комментариев.

Майкл Наки

Да раздавали бы прямо на участках с подтверждением голосования за ЕдРо. Предлагаю КПРФ пообещать, что при голосовании за них — «все будет бесплатно, все будет в кайф»

Сергей Шелин

Кто меня читал, тот знает, как я дивился в эти месяцы прижимостости вождя. Всего по 10 тыс. детских - 180 млрд. на круг, и это при целом примерно триллионе, который зажат в загашнике.

И вот бьет миг щедрости. По 15 тыс. военным и охранителям + по 10 тыс. пенсионерам, это вместе уже полтриллиона. И, конечно, не сейчас, а только после того, как выгодополучатели проголосуют за ЕР и прихлопнут уклонистов. Вот вам политика-21, с ее последним и двуединым выборным аргументом. Но веским в обоих своих пунктах.

Представляете, сколько и тем, и другим будет выдано в 24-м?

Константин Калачев

Враги России локти грызут от зависти и бессилия. Кстати, за последние 15 лет число силовиков выросло более, чем вдвое. Настоящая электоральная сила. Вторая после женщин среднего и старшего возраста.

Александр Фельдман

Ну дык, жандармов и городовых, которые в случае чего будут дубасить недовольных, надо непременно хорошо кормить. Логично.

Дмитрий Колезев

Предвыборная щедрость не знает границ. Интересно, как много граждан считает, что силовики у нас слишком бедно живут и им срочно надо помочь деньгами?

Но понятно, перед выборами надо подкормить ядерный электорат. И немного задобрить людей, на которых опирается режим. Вдруг им придется какие-нибудь акции протеста разгонять? А тут такое теплое воспоминание: «Дали 15 тысяч рублей!..». Для курсанта в оцеплении так вполне себе деньги.

Рейтинги «Единой России» в некоторых регионах, рассказывают, совсем неважные. На Дальнем Востоке особенно.

Николай Травкин

Путин предложил дать пенсионерам по 10 тыщ, а военнослужащим по 15…

А вот будь пенсионеры с автоматами — им дали бы по 25 тыщ руб!

Дмитрий Бавырин

Владимир Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей также сотрудникам правоохранительных органов.

Гениально!

Остались чеченцы.

Антон Орех

Путин даёт взятку - мы ждали этого! Всё-таки голосовать через месяц, без стимула сделать выбор будет не так просто. Но лично я, как отец школьника, недоволен! То, что нам дали в августе - уже истрачено на точилки и ластики. Надо ещё! К тому же вояки и бесплатно проголосуют, как надо, а вот родители школьников - не факт! Слышите? Не факт!

Станислав Белковский

У политконсультанта - пенсионера нынче тоже маленький праздник. Прогуляем десяточку. Кстати, ключевому российскому оппозиционеру десяточка вполне светит, хоть он далеко не пенсионер. Ответная идея политтехолога-на-пенсии для щедрого РФ-президента - такая: надо выплатить по 10 тыс. руб. всем оппозиционерам, твёрдо отказавшимся от дальнейшей борьбы. Как раз перед думскими выборами - зайдёт.

Соратник ключевого оппозиционера, в свою очередь, считает, что Путин задабривает военных потому, что как раз они за "ЕР" в последнее время голосуют не так хорошо, как хотелось бы.

Леонид Волков

Почему Путин решил именно военным денег раздать? Потому что за обнуление, как известно, военные очень плохо голосовали: по всем закрытым городкам, включая даже части РВСН, большинство голосов было против поправок.

Ну так и хорошо, ясный сигнал всем бюджетно-зависимым группам населениям: хотите еще больше подачек и раздачи подарков перед 2024? Голосуйте против Единой России!

О, пока я писал, Путин и пенсионерам предложил заплатить. Аж по 140 баксов за голос, с барского плеча.

Нельзя, впрочем, сказать, что президентские обещания никого не порадовали.

Депутаты пытаются скопировать президентский ход с незначительными вариациями.

Сергей Миронов

Пенсионерам до конца 2021 года единовременно выплатят по 10 000 рублей, а военным – по 15 000. Об этом заявил Президент Владимир Путин.

Битый год мы говорили о том, что нужно дать людям денег, потому что они задыхаются от нищеты. Думское большинство было против, либеральные финансисты Набиуллина и Силуанов были против. Мол, вертолётные деньги, инфляцию разгоним. Принести им новую пару обуви! Опять пора переобуваться!

Пенсионерам, конечно, разовая выплата (а такие были и в 2016 году, как раз перед выборами) погоды не сделает. Нужно системное повышение их благосостояния. Это можно сделать только за счёт перераспределения доходов бюджета и увеличения нагрузки на олигархический слой – то, что мы предлагаем! Ну а господам финансистам нужно сделать всё, чтобы новые выплаты не сожрала инфляция – это гораздо сложнее, чем строить умный вид на форумах!

Владимир Рыжков

Путинские 10 тыс. и мои 10 тыс. – в чем разница?

Президент В.Путин пообещал выплатить осенью по 10 тысяч рублей всем пенсионерам и по 15 тысяч рублей военным. Эта выплата – разовая. Обойдется федеральному бюджету в 500 млрд рублей. Трудно не увидеть в этом шаге предвыборный подтекст, направленный на повышение рейтинга и результатов «Единой России».

Не считаю такие разовые и несистемные решения правильными.

Правильно решать проблему низких доходов на фоне быстрорастущих цен системно и последовательно.

Моя инициатива – увеличить средний размер «московской надбавки» к пенсиям с 7 до 10 тыс. рублей, доведя тем самым минимальную пенсию в столице до 23,5 тыс. рублей. Это увеличит долю расходов на соцподдержку в городском бюджете с 19% до 21%, но при этом повысит доходы пенсионеров не разово, а системно и предсказуемо.

Ничто не мешает и другим партиям заняться раздачей денег, указывают в блогах.

Между тем многие оппозиционные комментаторы называют происходящее не иначе как подкупом избирателей.

Илья Яшин

Путин велел разово выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей.

Рейтинг партии жуликов и воров совсем сдулся.

Надуть его обратно идиотскими выступлениями Шойгу и Лаврова не выходит.

Поэтому в дело снова пошёл прямой подкуп избирателей.

Сергей Удальцов

Мы рады за пенсионеров и военных, но по факту все это выглядит как откровенный подкуп избирателей, чтобы они голосовали за единороссов. Если делать по-честному, то про такие выплаты надо было объявлять после 19 сентября. Но по-честному наши власти уже давно ничего не делают...

Алексей Шляпужников

Пытающийся купить любовь (женщины, мужчины, электората) за деньги относится к «продавцу» как к проститутке.

Федор Крашенинников

Путин объявляет о раздаче денег из бюджета РФ на встрече с кандидатами ЕР.

То есть, перераспределяются общие деньги, но как бы от имени и во славу ЕР.

Так тупо, так прямолинейно и так откровенно.

Нет ни мобилизационной идеи, ни популярности, ничего. Есть только фальсификации, подкуп и принуждение.

На такие манипуляции есть простой ответ, отмечают оппозиционные политтехнологи и аналитики.

Аббас Галлямов

Опыт борьбы с предвыборными подачками давным-давно уже был описан в учебнике политтехнологий Малкина и Сучкова: «Берите, дорогие граждане, не стесняйтесь! Это всё ваше! У вас же уворовано! Берите, только не вздумайте за этих жуликов голосовать. Пусть не думают, что за эту подачку они вас купить смогли».

За точность цитаты не ручаюсь, но смысл понятен. И да, это работает.

Алхас Абгаджава

Вот как, как донести до людей, что если их сегодня перед выборами покупают подачкой в 10 или 15 тысяч рублей, тем более нужно прокатить правящую партию.

Во-первых, никто проверить не сможет. А во-вторых и в главных, завтра будете дороже стоить.

То, что такие деньги, по мнению власти, способны изменить итог выборов, само по себе о многом говорит, отмечают комментаторы.

Олег Никишкин

Раздавать по 10-15 тысяч пенсионерам и силовикам именно перед выборами, т.е. рассматривать эту раздачу как способный оказать какое-то влияние политический ход, т.е. признавать, что эти (единоразовые!) 10-15 тысяч могут быть важны, могут что-то менять в жизни человека, значит расписываться в том, что положение дел в стране просто ужасное.

На еще одно яркое противоречие указывает Михаил Ходорковский:

Путин пообещал пенсионерам по 10 000 рублей, если в Думе будет ЕР. От ЕР баллотируются 185 кандидатов, голосовавших за повышение пенсионного возраста. Так выглядит путинская политика не в обещаниях, а на деле.

На фоне уменьшения числа пенсионеров эти выплаты могут оказаться для бюджета не настолько ощутимыми, утверждает телеграм-канал Методичка:

Высочайшая подач... выплата напрашивалась уже давно – на детей дали, предпринимателям дали, пенсионеры, что называется, «роптали». А недовольных пенсионеров лучше не плодить, особенно перед выборами – их, как-никак, более 42 млн. чел. И в отличие от детей – каждый может голосовать.

Совет Федерации уже посчитал, что аттракцион невиданной щедрости обойдëтся в 500 млрд. рублей (плюс-минус миллиард евро), которые непременно найдутся. Впрочем, сейчас время работает, скорее, в пользу бюджета. И вот почему.

Владимир Путин тоже пенсионер. Работающий

Согласно данным статистики, в России несколько кварталов подряд уменьшается количество пенсионеров – за период с 1 июля 2020 по 1 июля 2021 естественно убыло почти 2 млн. человек. Среди основных причин «сокращения поголовья» называется пандемия и бедность, но главная из них – пенсионная реформа. Узаконенное оттягивание заслуженных выплат только за 2020 год оставило без пенсий почти 1,5 млн человек, а это почти 230 млрд рублей в год. Добавим туда «приятный бонус» в виде заморозки индексации пенсии (10 млн. работающих пенсионеров Х 800 рублей разницы в индексации X 12 месяцев) 96 млрд. руб. – не так уж сильно правительство и потратится. Главное, чтобы все пенсионеры понимали, что это не подарок «со смыслом», а возврат ранее отобранного.

Впрочем, российский пенсионер – человек опытный и неглупый. Глупый и неопытный бы не выжил. Вот Владимир Путин тоже пенсионер. Работающий.

Некоторые пенсионеры иллюзий действительно не питают.

Александр Пожалов

Вчера обсудил с мамой, заядлым абсентеистом вот уже многие годы, новые выплаты пенсионерам.

"- Тебе от Путина 10 тысяч переведут, слышала?"

- А как же. Это чтобы все дружно на выборы пошли? [смеясь] И Собянин не только карты нам разблокировал, но даже перчатки отменил!

- Ну а ты-то сама пойдёшь теперь, или как обычно?

- Теперь обязательно пойду!

- Ну тогда за Единую Россию, наверное, раз денег дадут?

- [далее последовала непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений]"

Выплаты могут иметь и обратный эффект.

Разовыми подачками власть подменяет решение системных проблем, уверен Борис Кагарлицкий:

Инициатива Путина единовременно выдать пенсионерам по 10.000 рублей после выборов (а военным обещано аж по 15.000 рублей) оппозиционные комментаторы дружно оценили как попытку подкупа избирателей. Что вполне логично. Но дело не только в этом.

Соединение популизма и скупости — явление специфически российское

Правящие круги категорически отказываются системно решать хоть какие-то социальные или экономические вопросы. Они неспособны выдвинуть сколько-нибудь серьезные общественные инициативы, а потому пытаются деньгами откупиться от тех категорий населения, которые, как им кажется, ещё можно подкупить. Вполне возможно, в краткосрочной перспективе это даже сработает, но подобные действия выдают полное отсутствие стратегии и даже минимального плана на будущее. Ни вопрос о пенсиях, ни вопрос о занятости (или о том как обеспечить рост доходов населения) не поднимается. В лучшем случае звучат совсем уж абстрактные, в духе гоголевского Манилова, пожелания — не построить ли нам в Сибири несколько новых городов с населением от 500 тысяч до миллиона жителей — где построить, зачем, чем там будут люди заниматься и где вообще вы возьмете людей, чтобы их заселить?

Во-вторых, даже когда власть готова делиться деньгами с гражданами, она делает это с исключительной скаредностью и бессистемно.

Соединение популизма и скупости — явление специфически российское. Обычно всё-таки популистская политика предполагает щедрость, пусть даже и показную и не особо эффективную, но вызывающую восхищение. А тут — мелочность и крохоборство. Это своеобразный вынужденный популизм, в который сами же начальники через силу изображающие популистов, не верят. Очень трудно изображать близость к народу, не скрывая своего к нему презрения.

С другой стороны, "ЕР" бедность электората только на руку, указывает Кирилл Шулика:

Голосов это прибавит. Не скажу, что много, но точно заставит пойти на выборы лояльный электорат. "Единая Россия" опирается на бедных. Для них 10 тысяч очень хорошие деньги. Да и для военных 15 тысяч тоже... Причем, это в среднем 15 тысяч, кто-то получит и больше.

Возникает другой вопрос. Зачем власти и персонально "Единой России" бороться с бедностью? Бедность в стране ее главный политический капитал.

Во всем этом, правда, для россиян нет совершенно ничего нового, констатирует Дмитрий Колезев:

Люди искренне возмущаются тому, что Путин на съезде «Единой России» перед выборами предложил сделать единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим — чтобы чуть охотнее голосовали за нужную партию.

Или смеются по поводу того, что кандидаты от «Единой России» раздают подарочные наборы с крышками для закатывания огурцов.

Видимо, мы в каких-то разных странах жили в последние двадцать лет, потому что я не помню ни одних выборов, когда власть за месяц до голосования не объявляла бы о какой-нибудь выплате пенсионерам. По крайней мере в регионах это просто золотой стандарт административной агитации. У меня есть смутное подозрение, что это вообще традиция еще с ельцинских времен.

(Дополнение: хотя нет, есть существенное отличие — тут Путин не инициирует выплату до выборов, а предлагает сделать ее после выборов, то есть в случае победы ЕР).

Ну и крышки для банок с огурцами тоже раздают как минимум с середины нулевых. Правда, не уверен, что придумали это единороссы.

То ли новое поколение политически активных граждан подросло, для кого это все в диковинку. То ли (об этом приятнее думать) общество местами повзрослело и считает теперь такие уловки неприемлемыми и комичными. А власть — не считает, она по-прежнему работает по привычным схемам нулевых.

Схемы эти настолько привычны, что уже превратились в ритуал, считает блогер Анатолий Несмиян:

...Даже с учетом полной бессмысленности выборов в том формате, который сформирован сегодня в России, они остаются ритуалом. С рациональной точки зрения от них можно отказаться — и ничего не изменится. Вообще. Но ритуалы — они не про рациональное содержание. Они есть, и их проще исполнить, чем объяснять, почему от них отказались. Думаю, Путину уже обрыдло каждый год выходить на трибуну и уныло рассказывать про победу над фашизмом. Особенно если с каждым годом между тем, что построено в России и тем, победой над чем ритуально он призывает гордиться, разницы практически никакой. А если и есть — то не в пользу Третьего рейха. Темпы, с которыми истребляется страна, давно уже достойны награждения всех причастных Железными крестами. С дубовыми листьями. Но — ритуал. Поэтому парад, заунывная речь по бумажке и ряженые трижды Герои Советского Союза на трибунах. И так — со всеми ритуалами. Положено — проводим.

Подачки — тоже часть ритуала. С деньгами нынче негусто. Поэтому и приходится ограничивать число тех, кому в этот раз подбросят с барского плеча. Обстановка — сами понимаете. Снаружи — враги, внутри — иностранные агенты. А потому — что можем. От всей души.