"Скверный спектакль". Соцсети о видео МО РФ с экипажем "Москвы"

13-го апреля украинские СМИ сообщили, что ВСУ двумя ракетами "Нептун" подорвали корабль-флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва". Вскоре Россия признала, что на "Москве" произошёл взрыв, хотя и не то, что корабль подбили украинцы. А 14-го апреля в Москве объявили, что "Москва" затонула.

На затонувшей "Москве" служило более 500 человек и у всех, конечно, возник вопрос, что стало с экипажем?

Роман Супер

Яркая примета этой России — моментальное забвение, отречение, отмена, игнорирование реальности.

Марина Овсянникова, совершившая героический поступок в прямом эфире, молниеносно была названа пресс-службой Первого «посторонним человеком». Посторонним. Кем-то, кого не существует и никогда не существовало.

Флагман российского флота, ушедший под воду, как бы бесследно исчез из истории. Его просто отменили. Он тоже посторонний. Ни экипажа, ни вдов. Ни слов о героизме, и, как верно подметил Паша Лобков, «ни даже веночка в воду по морскому обычаю».

Это не цинизм. Не ложь. Не даже просто преступление. Это абсолютное расчеловечивание. Сатанизм в чистом виде.

Павел Лобков

Вот интересно, было ли в истории хоть раз, чтобы флагман флота бесследно исчезал, как забаненный "бывший" в соцсетях? Ни экипажа, ни вдов ( вспомним Видяево), ни полагающихся слов о героизме, ни официальных соболезнований, даже веночка в воду по морскому обычаю? Такая вот cancel policy.

Наталья Барабаш

Сталин считал предателями попавших в плен и делал вид, что их нет. Путин делает вид, что нет погибших.

Кирилл Мартынов

В сущности это называется одним словом: деградация. В Казахстане в начале года убили две сотни человек и их имена не опубликовали. РФ взяла планку гораздо выше.

КА

Где экипаж?

Министерство обороны {врет}сообщает, будто весь экипаж "Москвы" спасен.

Сегодня в телеэфире соловьев.live военный обозреватель КП полковник Баранец сказал, что причина затопления - две огромные пробоины.

Но и он проигнорировал тему о судьбе моряков.

А в Севастополе прошла церемония прощание с "Москвой". На единственном венке было написано "кораблю и морякам"

Украинские медиа говорят о спасении лишь 53 моряков из пятисот...

Наконец, вечером 16-го апреля, Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показана встреча показана встреча главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова с моряками — как утверждается, экипажем "Москвы".

Профессиональные патриоты тут же заявили, что вопрос потерь закрыт.

Фицрой

Все уже, наверное, видели ролик встречи главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова и командования ЧФ с живым и здоровым экипажем крейсера "Москва" в Севастополе. У всех, наверное, уже отлегло от сердца. Все, наверное, в очередной раз поняли, что верить инфопомойкам укров, несколько дней трещавших о том, что из экипажа "Москвы" выжило 40 моряков, да и тех спасли турки - значит себя не уважать. Вопрос, почему пиар-службы МО РФ так долго тянули с предоставлением доказательств - риторический, структура эта неповоротливая и забюрократизированная донельзя, это плохо, но не смертельно. Главное, что Россия говорит правду, а Украина врет. В большом и в малом. Во всем. И это нужно всегда держать в уме.

Сергей Марков

Экипаж крейсера Москва встретился в Севастополе с главкомом ВМФ России Евменовым и руководством Черноморского флота России. Адмиралы ответили на все вопросы офицеров и матросов. Все хотят продолжить службу на флоте. Руководство флота гарантировали им возможность продолжения службы и поблагодарили за проявленный героизм и профессионализм.

У всех остальных видео вызвало только больше вопросов.

В первую очередь о том, почему его выложили без звука.

ГА

Не спешите прибавлять звук, его нет. Перед вами экипаж крейсера «Москва». Если пересчитать туда-обратно несколько раз, должно получиться +/- 500 человек.

Анатолий Несмиян

Опубликована некая съемка с предусмотрительно отключенным звуковым рядом под названием «Встреча с экипажем крейсера «Москва».

Если это не какая-то консерва, то вопрос с выжившими частично должен быть снят. В принципе, верховный главнокомандующий бы не переломился, если бы лично приехал приветствовать своих моряков, но важные дела, бассейн, творожок и прочие неотложные государственные проблемы не позволили.

Визуально пятисот человек на плацу, конечно, нет. А потому все тот же вопрос - сколько выжило - остается неотвеченным

Матросов на видео действительно гораздо меньше, чем служило на крейсере, хотя оценки разнятся.

Антон Геращенко

Минобороны россии: командующий ВМФ адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота встретились с экипажем (50 человек!) крейсера "Москва" в Севастополе

Детали: видео показывает около 50 матросов в первом ряду и несколько моряков во 2-м ряду. Максимум - 50 человек.

А где остальные 500? Куда делись? Где старшие офицеры?!

Сергей Лещенко

Минобороны РФ показало видео встречи экипажа затонувшего крейсера «Москва» с главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым. На видео - около 100 моряков. Погранслужба Украины утверждала, что спасти экипаж не удалось, его численность оценивали в 500-700 человек.

Дмитрий Колезев

В тот самый час, когда наш записанный утром подкаст, в котором мы вопрошали, где же экипаж крейсера «Москва», добрался до релиза, Минобороны РФ показало кадры встречи главкома ВМФ России с экипажем крейсера. Трудно сказать, сколько человек на видео, стоят в два ряда, но приблизительно — человек 150-200. Экипаж крейсера, напомню, 500 человек. Минобороны пока не дает цифр по погибшим и пострадавшим, если они есть.

Юрий Бутусов

Россия показала остатки экипажа ракетного крейсера «Москва», которым удалось спастись после потопления флагмана Черноморского флота противокорабельными ракетами «Нептун» 14 апреля. Видео, очевидно, преследовало цель показать, что экипаж крейсера удалось спасти, но по сюжету складывается мнение, что экипаж погиб почти в полном составе, и вот почему. В сюжете встречи главкома ВМФ РФ Евменова с моряками «Москвы» вначале вырезан звук. Ничего не слышно, что было сказано молчаливому строю. В строю людей стоит не более 200 человек при этом экипаж «Москвы» - более 510 военнослужащих. А куда делись остальные? Какие реальные потери в результате ракетой атаки? Что именно стало причиной «пожара боекомплекта»? Являются ли все эти люди в строю реально спасёнными с «Москвы» или все это массовка, имитация, что с «Москвы» кому-то удалось спастись, а на самом деле выживших не было? Почему нет интервью с выжившими? Почему нет поименного списка погибших, что позволило бы проверить объективность российских данных? Видео Минобороны РФ показало всему миру, что Россия скрывает реальные потери и скрывает правду о происшедшем на борту «Москвы». Однако, почему приятно это смотреть? Потому что Россия с огромным нежеланием вынуждена признать потерю ракетного крейсера. И сейчас адмирал Евменов проводит спецоперацию по сокрытию потерь от российского общества. Шок от уничтожения одного из крупнейших боевых кораблей России украинцами настолько велик, что сам адмирал Евменов вынужден выступать в сюжетах и как-то пытаться прикрыть разгром смешным и нелепым пиаром.

Но этим сомнения не ограничиваются.

Владислав Иноземцев

Гибель крейсера Москва продолжает, обрастать многими удивительными моментами - и одним из них является встреча главнокомандующего ВМФ с якобы спасшимися моряками. Многие источники уже отметили, что их слишком мало для того чтобы верить сообщениям официальных СМИ о том, что (почти) весь экипаж был спасён и слишком много, если исходить из большинства независимых сведений о скорости гибели судна. При этом все уже отметили, что часть видео воспроизводится с отключённым звуком, что сводит его ценность практически к нулю.

Однако у меня возникает даже ещё более интересный вопрос: на изображении довольно ясно различимы лица моряков - и их наверняка могут узнать родные и близкие (а также определить, служили ли вообще попавшие на кадры хроники люди на погибшем военном крейсере). Честно говоря, с трудом верится, что через два дня после катастрофы, приведшей к взрыву основного боезапаса (неважно, от украинской ракеты или от непотушенного окурка), даже сто человек команды судна могут стоять на плацу без единого следа ранений или измождения. Поэтому пока не появится либо репортажа о встречах командования с родственниками погибших, либо достоверных подтверждений близких тех, кто был выстроен перед главнокомандующим, что их родственники, служившие на крейсере, спаслись, я бы считал представленное видео простым фейком, а реплики высокого морского начальства - обращёнными вовсе не к тем, кто (может быть) пережил недавнюю трагедию.

Вера Афанасьева

Извините, а где можно уточнить — какое отношение имеют показанные на видео люди к крейсеру „Москва“?

Студеный Звур

Потеря корабля и экипажа у путина вызвали такой шок и страх , что пришлось прибегнуть к такому невиданному доселе ЦИНИЗМУ .

Невероятно ....

Лоснящиеся на весеннем солнце бодрые матросы , без ожёгов , без царапин , без сопереживаний за погибшими побратимами и утраченным кораблём . ничего этого нет ..... как будто просто сошли на берег

И это , как сами признают в РФ , после детонации и взрыва боекомплекта , который и потопил корабль ...

Врали и врут конечно всегда .... но ТАКОГО цинизма , я не припомню ..

Олег Трофимчук

У меня лично вопрос только один: кто-то узнал в этой массовке хоть одного действующего члена экипажа крейсера?

Александр Невзоров

Очень скверный спектакль. Утопление «Москвы» стало провалом не только боевой подготовки, но и позором флотской самодеятельности.

Антон Орех

Я бы не занимался подсчётами потерь экипажа крейсера Москва, ориентируясь на видео встречи моряков с главкомом Евменовым. Ничто не обязывало выстраивать на плацу всех членов команды крейсера до единого. Тем более что и численность команды доподлинно не известна. Примечательно на этих кадрах другое. Командир флагмана Антон Куприн - жив и достаточно здоров, чтобы присутствовать. А вот командующего Черноморским флотом Игоря Осипова в кадре не видно. Но без него такая встреча обойтись никак не могла. Я давеча предположил, что за гибель Москвы спросят по всей строгости, и не удивлюсь, если Осипову сейчас не до торжественных построений. Совсем.

По словам украинской разведки, Осипов был арестован сразу после гибели крейсера.

Телеграм-канал Воля утверждает, что им частично удалось восстановить звук на видео и оно снято за 2-3 недели до потопления корабля.

Затопление "Москвы" сравнивают с другой символической трагедией, с которой началось президентство Путина.

ГА

Читаю и слушаю робкие и не очень попытки сравнения судеб крейсера «Москва» и подводной лодки «Курск», и понимаю, что из общих вводных только президентство Владимира Путина и сама трагическая судьба этих судов. А все остальное – другое. Вот абсолютно всё. Когда затонул «Курск», об этом говорили, писали и снимали сюжеты все СМИ. Кем бы они ни были проплачены, информацию мы получали, и сложив куски противоречивых пазлов можно было увидеть хоть сколько-нибудь целую картину.

Сегодня наше общество накрыли железным куполом и выключили свет. Мы находимся в информационной блокаде, где право на существование имеют только тезисы по цене 17 миллиардов рублей, а любое иное мнение дискредитирует ВС РФ. И если нам говорят, что за 52 дня погибли 1351 человек, значит, все так и есть. Иными словами, раз нам говорят, что «Москва» погрузилась под воду пустой, а экипаж живой и здоровый находится в Севастополе, только и остаётся – на это надеяться.

Георгий Глинский

Сравнить с утоплением субмарины "Курск". Да, с женами и родственниками Путин и командование Северного флота поступили по-хамски, цинично и унизительно. Но, по крайней мере, было ясно, сколько погибло и кто. А тут мы наблюдаем потрясающее зрелище. Человек несвободен даже после своей смерти - все засекречено. С религиозной точки зрения - это отказ в молитвенном поминовении погибших. Правильно сказал президент Украины Владимир Зеленский, люди для них - мусор, и если так относятся к своим, то как к чужим?!.. Самое страшное, что люди готовы быть мусором. Как сказал Максим Кац, чувство собственного достоинства заменили чувством национальной исключительности и гордыни.

И не только с Курском. Неожиданно нашли общий язык Гозман и Стрелков-Гиркин

Леонид Гозман

Государь в подобной ситуации - гибель «Петропавловска» во время русско-японской войны - обьявил траур. Правда, он не делал вид, что войны нет, а он просто освобождает Японию от японских националистов.

Игорь Стрелков

Если-бы во время Русско-японской войны военным министром был-бы Шойгу, то о гибели адмирала Макарова и значительной части команды на флагманском броненосце Петропавловск, полагаю, общественность России узнала-бы только после войны…да и сам броненосец (утонувший очень быстро) «буксировали-бы на базу» ещё почти целые сутки.

Но лично я - очень тронут тем, как россиян - во избежание нервных срывов и острых негативных эмоций - «готовят постепенно» к плохим новостям. В этом наше министерство обороны демонстрирует высокий профессионализм. Хотя-бы в этом…

Алексей Федяров

Про удивление.

Почему про крейсер «Москва» и его экипаж тишина?

Почему нет сведений о раненых и погибших?

Где капитан?

Почему нет траура?

Поясню на примере.

14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне Оренбургской области провели испытания ядерного оружия под кодовым названием «Снежок». Было это так.

В 09.33 на высоте 350 метров был произведен взрыв доставленной на стратегическом бомбардировщике ТУ-4 ядерной бомбы код кодовым названием «Татьянка», мощностью 40 килотонн в тротиловом эквиваленте. Примерно две с половиной Хиросимы.

Руководил учениями маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Местность вокруг полигона живая, вокруг люди. Населенные пункты на время учений эвакуировали на 50 километров от эпицентра взрыва. Можно было выбрать что попустыннее, но важен был ландшафт, чтобы как в Европе.

Авиация, артиллерия, боевая техника, более 45 тысяч военных, животные (в научных целях).

После взрыва были имитированы полноценные боевые действия с неоднократным пересечением личным составом его эпицентра.

На безопасном расстоянии за учениями наблюдали генсек Н.С. Хрущев, министр обороны Н.А. Булганин, И.В. Курчатов, маршалы союза и приближённые.

Пресса была, а как же.

17 сентября 1954 года «Правда» опубликовала сообщение ТАСС: «В соответствии с планом научно-исследовательских и экспериментальных работ в последние дни в Советском Союзе было проведено испытание одного из видов атомного оружия. Целью испытания было изучение действия атомного взрыва. При испытании получены ценные результаты, которые помогут советским ученым и инженерам успешно решить задачи по защите от атомного нападения».

Со всех участников учений были получены подписки о неразглашении государственной и военной тайны.

Казалось бы, страшная история и страшные последствия, сказать о судьбах тех военных и незамедлительно вернувшихся домой окрестных жителей что-то бодрое не получится, государство должно было глянуть, ужаснуться и больше такого со своими людьми не делать.

Однако уже через два года, в сентябре 1956-го, прошли семипалатинские учения, в которых отрабатывалась высадка десанта в эпицентр взрыва. Отработали, конечно. Высадили.

И тоже подписки о неразглашении.

Органы государственной безопасности давно открыли и доказали теорему: незнание о явлении равно несуществованию явления.

Гриф секретности, подписки о неразглашении, порука, страх.

Этого достаточно, чтобы забыть о каком-то старом крейсере, которого во время буксировки затопили волны.

Некоторые погибшие моряки с "Москвы" уже обнаружились.

Вероятно, скоро таких станет больше.

Хотя официальное российское руководство по поводу "Москвы" молчит и даже видео выложило без звука, на тему затонувшего крейсера неожиданно остро высказался одиозный телеведущий Владимир Соловьёв.

Владислав Юсупов

Забавная у Соловьева логика. Впрочем, она присуща всем политикам и пропагандистам.

До «Москвы» он употреблял «мы», говоря про вооруженные силы, теперь же началось:

«Как вы допустили?!»

«Почему у вас не работает…»

«Что ещё ждать от вас?!»

Илья Вайцман

Тут намедни бывший итальянский сеньор, а нынче простой московский товарищ Соловьев разливался по поводу утопления крейсера "Москва", пузыри пускал и какие-то претензии выкатывал к военным: "Что, мол, случилось?", да "как так-то?!"

Я не МО РФ, но ответ знаю: с крейсером случились вы, товарищ Соловьев, с ним случились две виллы на озере Комо и еще всякое подобное в неисчислимом количестве (на триллионы долларов). Причем, это исчерпывающая причина, с любой точки зрения и со всех точек зрения одновременно - тоже.

....собственно, вам и отвечать, и опять-таки - за всё.

Пока одни блогеры разбирают свежее видео Минобороны и стрим Соловьёва, другие нашли старый советский мультфильм 1973 года, который оказался пророческим: там пионеры на батискафе "Нептун" находят затонувший военный корабль и определяют, что он фашистский, по букве Z на борту.