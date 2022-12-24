Следователь запретил Кара-Мурзе говорить с детьми по телефону

Находящемуся в московском СИЗО по обвинениям в фейках об армии и госизмене политику Владимиру Кара-Мурзе запретили общаться по телефону со своими детьми. Сообщение об этом появилось в фейсбуке Кара-Мурзы.

Политик отмечает, что с момента своего ареста в апреле ни разу не слышал голоса своих детей. Теперь он выяснил, что ему не позволяют звонить им по распоряжению следователя по особо важным делам Следственного комитета России Андрея Задачина. Как говорится в подписанном им документе, разговоры Кара-Мурзы с семьёй "могут создать реальную угрозу надлежащему осуществлению уголовного судопроизводства".

"Ещё один небольшой штришок к портрету власти, любящей рассказывать про «семейные ценности»", — говорится в сообщении Кара-Мурзы. У него трое детей. Политик пишет, что им прошлось пережить многое - их отца дважды пытались отравить, а крёстный отец младшей дочери, Борис Немцов, был убит в 2015 году.

Кара-Мурзу, участника ряда оппозиционных и антивоенных инициатив, в апреле арестовали по обвинению в распространении фейков об армии, он стал одним из первых обвиняемых по этой статье. Впоследствии его обвинили также в участии в деятельности нежелательной организации, а в октябре и в госизмене. Обвинения он считает политически мотивированными и вину не признаёт.