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Следственный комитет потребовал заочно арестовать основателя CIT

Руслан Левиев

Следственный комитет России потребовал заочно арестовать основателя расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева по делу о создании "фейков" о российской армии.

Левиев опубликовал в твиттере карточку дела на сайте Могорсуда. В ней говорится, что 18 мая Басманный суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Левиев находится за границей.

Дело против Левиева возбуждено по части, которая подразумевает максимальное наказание до 10 лет тюрьмы.

CIT с 2014 года расследует обстоятельства военных конфликтов, в том числе в Сирии и в Донбассе. Сейчас проект по открытым источникам проверяет информацию о войне России с Украиной, в частности, анализирует применяемое оружие и информацию об ударах в том числе по гражданским объектам или мирным жителям.

5 марта 2022 года, всего через несколько дней после начала войны России против Украины, Левиев сообщил, что CIT закрыл офис в Москве и его сотрудники в полном составе покинули Россию, чтобы иметь возможность продолжать работу, и "фиксировать каждый ход войны, так как в будущем это обязательно пригодится для суда".

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