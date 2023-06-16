Следственный комитет России создал в Беларуси военный следственный отдел. Об этом, как говорится в пресс-релизе ведомства, Александру Бастрыкину доложили в ходе совещания.
"В связи с расположением подразделений Минобороны России в Республике Беларусь создан военный следственный отдел СК России с дислокацией на указанной территории", – говорится в распространенном сообщении.
В октябре прошлого года Александр Лукашенко объявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории Беларуси. Белорусское военное ведомство сообщало, что численность российских военных в составе группировки составит чуть меньше 9 тысяч человек.
- В марте Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. По его словам, Россия не передаёт Беларуси ядерное оружие, а размещает своё оружие на её территории.
- В июне авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал о просьбе к президенту России Владимиру Путину "вернуть" Минску ядерное оружие. По его словам, "пока" речь идёт о тактическом вооружении, однако Беларусь готовит площадки и для размещения стратегических ракет. Из разговора Лукашенко с журналистами следует, что он считает, что может принять решение о применении размещённых в стране тактических боеприпасов.
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