Следственный комитет России создал в Беларуси военный следственный отдел. Об этом, как говорится в пресс-релизе ведомства, Александру Бастрыкину доложили в ходе совещания.

"В связи с расположением подразделений Минобороны России в Республике Беларусь создан военный следственный отдел СК России с дислокацией на указанной территории", – говорится в распространенном сообщении.

В октябре прошлого года Александр Лукашенко объявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории Беларуси. Белорусское военное ведомство сообщало, что численность российских военных в составе группировки составит чуть меньше 9 тысяч человек.