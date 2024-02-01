Следственный комитет заявил, что ВСУ сбили Ил-76 из комплекса "Пэтриот"

Следственный комитет России заявил, что военно-транспортный самолёт Ил-76 в Белгородской области был сбит ракетой MIM-104A, выпущенной ВСУ из американского комплекса "Пэтриот".

В ведомстве утверждают, что на месте крушения самолета нашли 116 фрагментов от корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

"По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США", — сообщили в Следственном комитете России.

Уголовное дело о крушении Ил-76 расследуется по статье о теракте.

Российский военно-транспортный самолёт Ил-76 разбился утром 24 января в Белгородской области. Российские официальные лица заявили, что самолет был сбит Украиной.

Минобороны России утверждает, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили в Белгород для обмена, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Все они, по данным ведомства, погибли.

Россия до сих пор не предоставила убедительных доказательств того, что самолёт перевозил пленных – например, фрагментов тел, которые можно было бы идентифицировать как принадлежащие украинским военным.

Украинские власти пока не подтвердили, но и не опровергли ни одну из версий катастрофы. В ГУР Украины подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, заявив также, что "украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом".

По факту падения Ил-76 Служба безопасности Украины начала расследование по уголовной статье о "нарушении законов и обычаев войны".

Радио Свобода сегодня публикует первый спутниковый снимок высокого разрешения, на котором видно место крушения Ил-76 под Белгородом 24 января. Снимок сервиса Planet.com показывает, что след, оставленный самолетом при падении, имеет длину почти 500 метров.