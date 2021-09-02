Следствие по делу "Боинга" обратилось к жителям Курска и военным РФ

Следствие по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" над Донбассом летом 2014 года обратилось к жителям Курска с просьбой поделиться информацией, которая могла бы помочь расследованию.

Просьба на русском языке размещена на сайте прокуратуры Нидерландов, которая организует работу международной следственной группы. Она адресована жителям Курска, поскольку, по данным следствия, именно из этого города на восток Украины был отправлен зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит пассажирский самолёт, на борту которого были 298 человек. Все они погибли.

Россиян, в частности, просят присылать фотографии, видео, электронные сообщения или военные приказы, имеющие отношение к катастрофе. Для безопасной отправки сообщений предлагается открыть новый ящик на Gmail и пользоваться публичным WiFi.

Просьба озаглавлена как призыв к российским военным, однако в самом тексте речь идёт о любых лицах, которые хотели бы поделиться информацией.

В документе также содержится ссылка на письмо нидерландской полиции жителям Курска и российским военным. В нём упоминается, помимо прочего, об общей истории России и Нидерландов: "В военной истории наших стран много общего. Уже в 1697 году царь Петр Первый посещал Нидерланды, чтобы научиться здесь ремеслу военного дела и судостроения. А в прошлом веке мы вместе сражались против фашизма. В этом духе мы обращаемся к Вам, жителю Курска, с просьбой о помощи". Далее в письме говорится, что следствие пришло к выводу, что "Боинг" был сбит из установки БУК, принадлежащей 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. "Возможно, для Вас этот факт - пятно на Вашем городе или на Вашей армии. Мы это понимаем. Но правда все-таки должна быть рассказана, даже если эта правда неудобная" - говорится в документе. Там также сказано, что следствие уже далеко продвинулось по пути установления ответственных за запуск ракеты по самолёту, однако оно "всё ещё не полное".

Главные вопросы, на которые хочет ответить следствие, - кто принимал решение о применении "Бука" на территории Украины и кто именно входил в состав расчёта "Бука".

С марта 2020 года в Нидерландах идёт судебный процесс по делу о катастрофе "Боинга", в котором в качестве обвиняемых проходят 4 человека, которые были причастны к деятельности вооружённых поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе. В письме прокуратуры подчёркивается, что новое обращение не связано с этим процессом. Среди обвиняемых (ни один из них не явился в суд), в частности, бывший командир сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин). Он неоднократно утверждал, что его подчинённые "Боинг" не сбивали, однако уходил от ответов на вопрос, сбивали ли его российские военные.

Москва категорически отрицает причастность к катастрофе "Боинга", но при этом не предлагает свою чёткую версию событий, указывая лишь на ответственность Украины за то, что она не закрыла воздушный коридор над зоной боевых действий.

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