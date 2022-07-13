Следствие попросит суд арестовать Илью Яшина по делу о фейках об армии

Следствие попросит суд арестовать муниципального депутата Илью Яшина, против которого накануне возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти. Об этом изданию SOTA рассказала адвокат Мария Эйсмонт.

Вчера оппозиционера доставили в Главное следственное управление прямо из спецприёмника. В квартире Яшина прошёл обыск. Новое уголовное дело завели за несколько часов до окончания 15 суток ареста, назначенных оппозиционному политику якобы за неповиновение полицейским.

Как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на другого адвоката, Михаила Бирюкова, поводом для возбуждения нового дела стал эфир Яшина в Youtube от 7 апреля, в котором политик говорил о массовых убийствах в Буче под Киевом. Яшин обвинял в них российских солдат и цитировал снятое в городе видео Би-Би-Си. Оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Илья Яшин – один из немногих видных оппозиционных политиков, не уехавших из России после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского вторжения в Украину. Он публично выступал против войны и обвинял в её развязывании президента Владимира Путина.

На прошлой неделе по статье о фейках об армии к 7 годам лишения свободы был приговорён коллега Яшина по муниципальному собранию района Красносельский (Яшин ранее возглавлял совет депутатов, но в прошлом году ушёл в отставку) Алексей Горинов. Это первый реальный срок по этой статье.