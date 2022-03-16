Заседание Совета Европы, на котором должен был решиться вопрос, может ли Россия оставаться членом этой организации, планировалось на вечер вторника, и его исход был ясен заранее. Не дожидаясь, когда ее исключат, Российская Федерация объявила, что выходит из Совета Европы.

Вечером того же дня парламентская ассамблея подавляющим большинством голосов проголосовала за исключение России из СЕ.

Выступление Вячеслава Володина заставило вспомнить слова Владимира Путина.

Николай Травкин

Зачем нам такой Совет Европы, если там не будет России

Александр Подрабинек

Диктатура должна быть названа диктатурой

Это хорошо, что Россия покидает Совет Европы. Ей там не место при нынешнем состоянии прав человека в стране. Хватит лицемерить и прикидываться правовым государством. Диктатура должна быть названа диктатурой, все как есть, это правильно и справедливо. В Европе станет чище воздух, а у нас будет меньше иллюзий. Мы попали в капкан и нам самим придется как-то из него выбираться. Европа нам не помощник, она продолжает покупать российский газ, накачивая путинскую диктатуру твердой валютой, на которую здесь строят танки и ракеты для войны с Украиной, да тюрьмы и лагеря для нас.

Возможно, с прояснением позиций придет больше понимания того, что надо делать в этой ситуации Европе и что остается делать нам.

То, что Россия намерена отказаться от выполнения условий Европейской конвенции по правам человека, означает, что в стране может быть восстановлена смертная казнь. Российские чиновники в последнее время все чаще заговаривают о такой возможности, напоминает Алексей Макаркин:

В прошлом году Валерий Зорькин высказался о теме смертной казни довольно двусмысленно. Приведя набор аргументов из трудов Канта, Гегеля и Чичерина в пользу ее соответствия правовому принципу равенства, он отметил "сложность, неоднозначность и по сути своей – нерешенность рассматриваемой правовой проблемы". "То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", - утверждал Зорькин.

А в прошлом месяце Дмитрий Медведев заявил, что выход из Совета Европы – это "хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников". И добавил, что смертная казнь активно применяется в США и Китае.

Иван Давыдов

В связи с выходом России из Совета Европы и грядущей денонсацией Европейской конвенции по правам человека обрела актуальность идея, придуманная несколько дней назад.

Обидно, знаете ли, - люди всех практически политических взглядов в едином порыве одобряют и поддерживают, а либералы словно бы не при делах. Так нельзя, конечно, это неправильно.

Вот я и подумал – нам нужен свой, настоящий либерализм. Я бы сказал – Z-либерализм.

И настоящие права российского человека. Право умереть за вождя. Право одобрять его героические деяния. Право не думать. Ну и так далее.

Знаю даже серьезных людей (причем некоторых лично), которые и денег бы дали на разработку концепции. Но староват я стал, лень.

Дарю желающим.

Сергей Пархоменко

А вы понимаете, да, что в Европе есть только три страны, которые не являются членами Совета Европы. Это Белоруссия и Косово. И ещё Ватикан - в силу особенного статуса.

А теперь вот ещё и Россия.

И кстати, Греция в период диктатуры «черных полковников» тоже выходила из Совета Европы. А потом, когда полковников вынесли,- опять вернулась.

Ирина Стародубровская

Пишут, что до России только одна страна выходила из Совета Европы - Греция времён хунты "черных полковников". Занятные у нас примеры для подражания. Правый военный переворот в европейской стране, концлагеря, подавление гусеницами танков студенческих волнений, пытки, ксенофобия, дестабилизация ситуации в другом государстве (на Кипре), последствия которой не могут расхлебать до сих пор. Просто чтобы было понятно, на кого ориентируемся и у кого учимся.

Александр Кынев

Хорошая аналогия. Именно кипрская авантюра погубила греческую хунту Пападопулоса

Михаил Шнейдер

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решением выход России из Совета Европы. Он рассказал, что в этом году РФ не перечислила организации около 4 млрд 200 млн руб. Эти деньги, по его словам, направят "на решение проблем граждан, поддержку экономики".

Список граждан можно получить в МИД Великобритании.

Патриотичные комментаторы рады, а некоторые прокремлевские блогеры даже предрекают Совету Европы быстрый конец.

Дарья Митина

Как человек, внесший личный вклад в принятие решения о вхождении России в Совет Европы, - лично проголосовавший за это 26 лет назад, - наверно, должна испытывать что-то вроде лёгкой грусти.

Но почему-то не испытываю. Наверно, я не европеец, а азиат, с раскосыми и жадными очами.

Захар Прилепин

Россия самоустраняется из «цивилизованного мира».

Ее так долгое изображали, как звероватую страну мрачных мужиков в ушанках, что она решила немножко подыграть.

А то несовпадение с голливудским образцом русского человека утомило и нас, и их.

Нормально совпали, или ещё?

Мы больше не играем в ваши права, ваш спорт, ваши правила, ваше всё.

Следующая фраза может быть: "И мы даже хуже, чем вы думаете о нас".

Сергей Марков

Россия уходит из Совета Европы. Это очень очень плохая новость. Для Совета Европы. Вероятно, эта организация будет скоро ликвидирована вообще. Мне хорошо известно, что руководство Евросоюза уже давно обсуждает, что Совет Европы во многом дублирует функции Евросоюза и забирает огромные финансовые ресурсы, которые лучше пустить на работу структур Евросоюза. Ведь Совет Европы по составу дублирует Евросоюз на 80%. Кроме членов ЕС там всего были несколько государств. Россия, Турция, Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова. Совет Европы использовался для влияние Евросоюза на эти государства.

И главное - для влияния на политику России. Сейчас после ухода России эта миссия Совета Европы исчезает. И Совет Европы становится не нужным Евросоюзу. Останется воспитывать, из влиятельных стран, только Турцию. Уверен, что очень быстро Совет Европы исчезнет.

Между тем Совет Европы был нужен не только Евросоюзу, но и России, судя по недавним новостям.

Олег Пшеничный

Россия вышла из Совета Европы, при этом Москалькова попросила Совет Европы защитить права российских военнопленных. У вас нет войны, но есть военнопленные, вам не нужен Совет Европы, но он должен защитить права военнопленных, которых нет, потому что нет войны.

Шизофреники вяжут веники,

А параноики рисуют нолики.

Кроме того, Россия решила отказаться и от участия в Европейском суде по правам человека. Это значит, что россияне больше не смогут подавать туда иски. Разрыв России с Западом можно считать завершившимся, пишут многие комментаторы.

Владимир Кара-Мурза

Исторический день, в худшем смысле этого слова.

После Путина всё придётся начинать заново. ВСЁ.

Леонид Гозман

РЕКВИЕМ

Тридцать лет мы строили свою страну, тридцать лет мы вытаскивали ее из того болота, куда загнали ее коммунисты. У нас многого не получилось, мы сделали массу ошибок. Но многое и вышло. Наша страна за эти годы стала лучше и гуманнее, она стала более приспособленной для жизни и более свободной. И все это даже несмотря на тот урон, который нанесло ей бесконечное путинское правление. Его власть давно уже не строит, а разрушает, не помогает людям, а мешает им, не обеспечивает возможности для самореализации на благо и самому человеку, и стране, а пытается залезть в голову каждому со своими странными, мягко говоря, идеями. Их идеал, как уже давно ясно, солдатский строй. Но до самого недавнего времени, все-таки, можно было жить.

А сейчас уже нельзя. За несколько дней они уничтожили страну, ту, которую мы отстраивали. Они отбросили экономику лет на сорок назад, они изолировали нас от мира, они превратили наших соседей в наших врагов. Они давно разрушали мораль, но лишь сегодня, отбросив всякий стыд, окончательно завершили формирование фашистской системы. Они поставили всех нас в положение тех немцев, которые были против Гитлера, но продолжали жить в Германии – ничего, кроме стыда за Отечество.

На месте, где раньше была наша страна, пепелище

Они перечеркнули усилия тех, кто создавал здесь собственность и рынок, законы и правила, бизнес и журналистику. Они перечеркнули усилия всех, кто, по завету Екатерины, считал, что "Россия – суть европейская держава", и строил ее как часть Европы. А сегодня они вышли их Совета Европы и собираются денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Они перечеркнули усилия многих, в том числе, и мои усилия. Нашей – не их, а нашей - страны больше нет. На месте, где раньше была наша страна, пепелище. Украинцы, уверен, отобьются, а вот России больше не будет.

И я им никогда этого не прощу. При СССР я не уважал Брежнева и прочих, я смеялся над ними, но у меня не было ненависти к ним. Теперь я, не живший ни при Гитлере, ни при Сталине, понял, что такое ненависть.

Леонид Волков

Россия вернется в Совет Европы, в ПАСЕ, в ЕСПЧ. Это важные и ценные институты. Страны должны торговать и сотрудничать, а не воевать. А ублюдки, которые этого не понимают, будут надежно изолированы от общества в уютных благоустроенных камерах, только и всего.

Впрочем, процесс выхода потребует времени, уточняет адвокат Павел Чиков:

Про процедуру выхода России из Совета Европы

Вчера пока заседала ПАСЕ, МИД России уведомил Генерального секретаря Совета Европы о намерении России покинуть организацию.

Хотя два дня депутаты ПАСЕ говорили только о немедленном исключении, принятый ими текст совершенно другой, он оставляет несколько вариантов действий Комитета министров.

Ассамблея рекомендует Комитету министров потребовать от России немедленно покинуть Совет Европы. Если Россия этого не сделает, то Ассамблея рекомендует Комитету исключить Россию с ближайшей возможной даты.

Россия уже выполнила первое условие — уведомила Страсбург о выходе, вот только в соответствии с Уставом Совета Европы самостоятельный выход страны из организации не может быть немедленным. Он всегда действует только с начала следующего финансового года — с 1 января 2023 в нашем случае.

Поскольку условие, тем не менее, соблюдено, то нет необходимости исключать Россию с более ранней даты. Но Комитет министров не связан заключением ПАСЕ, а потому может принять решение и об исключении в этом году.

Решение будет принято на заседании Комитета министров завтра, 17 марта. Если серьезных изменений не произойдет, Россия покидает Совет Европы с 1 января 2023 года. С этой же даты прекратится действие Европейской Конвенции о правах человека, если Россия не денонсирует ее раньше.

Денонсация Конвенции возможна по истечении шести месяцев после направления уведомления Генеральному секретарю Совета Европы, то есть не ранее 16 сентября 2022 года.

Постоянное представительство России при Совете Европы получило письмо от главы МИД РФ Сергея Лаврова с уведомлением об окончании командировки 31 декабря 2022 года.

Зато теперь ничто не мешает ПАСЕ принимать резолюции, на которые Россия неизбежно наложила бы вето.

Николай Полозов

ПАСЕ признала Приднестровье зоной российской оккупации.

Абхазии и Южной Осетии приготовиться.

МИД России тем временем объявил о персональных санкциях против высших должностных лиц в США, что вызвало в соцсетях насмешки.

Илья Пономарев

Даже страшно подумать какие кары им грозят. Не смогут приехать в гости к Путину в Сочи? Как думаете?

Илья Аронович Забежинский

Бедолага Байден и вся его администрация.

Они теперь не смогут приехать в Россию.

По Красной площади не погуляют.

В Эрмитаж не сходят.

На горных лыжах в Сочи не прокатятся.

На Алтае на лошадях не поездят.

В Анапе на пляже не полежат.

Только было они собрались, как мы им - нате-ка, выкусите - серьезные, решительные контр-санкции.

Сталингулаг

Не видать тебе, Байден, махачкалинской шаурмы из "Дианы"

Чипполино

Ждём подробностей и изъятия собственности данных персонажей в пользу России )

Андрей Нечаев

Россия ввела персональные санкции против президента США Байдена и госсекретаря Блинкена и многих других сотрудников Госдепа, включая, например, пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки. Все, плакали их дворцы в Геленджике и счета в Сбере

Кирилл Шулика

Список ответных персональных санкций от нашего МИДа.

Им закроют счета в Сбербанке и отберут квартиры в Саранске.

Но есть вопрос...

А где Виктория Нуланд и Ненси Пелоси, а также Камала Харрис?

Анатолий Несмиян

МИД РФ объявил о введении санкций против Байдена и Блинкена.

Будем говорить откровенно, что это классический карго-культ. Они вводят, ну, и нам тоже надо. Вот только дети Байдена вроде бы не живут в Нижнем Тагиле, а номиналы Блинкена не владеют счетами в ульяновском отделении Россельхозбанка.

Лучше бы не позорились, конечно.

Алексей Венедиктов

В стоп-лист кроме президента Байдена Мид России внес и его сына.

Тем самым оправдав эту практику

Санкции выглядят сугубо символическими и не принесут России никакой пользы ни в ближней, ни в дальней перспективе, пишут аналитики.

Аркадий Дубнов

Спасибо Путину за это

Наложив персональные санкции на Байдена, Москва внесла решительный вклад в его победу (или любого другого кандидата от демократов) на президентских выборах в США в 2024 году.

И соответственно, значительно уменьшив шансы на возвращение в Белый дом так любимого Кремлём Трампа.

Искренне сочувствую нашим "правильным" американистам, это же придётся им оправдывать

Алексей Макаркин

Беспрецедентным является решение ввести санкции против президента США – такого не было даже в первые годы холодной войны, когда правила игры еще не были выработаны. Но тогда СССР был автаркией с закрытой (после проведенной с широким привлечением западных ресурсов индустриализации) экономикой, существующей за счет внутренних ресурсов. Теперь же Россия встроена в глобальный мир, что раньше создавало возможности, а сейчас делает ее экономику более уязвимой в условиях санкционного давления. Особенно в ситуации, когда западные политики готовы идти на жертвы и отказываться от привычных экономических схем для того, чтобы изолировать Россию и ликвидировать зависимость от ее ресурсов. Популярный тезис, что торговые отношения и инвестиции могут смягчать политические противоречия, по отношению к России признан Западом ошибочным (в России еще раньше западные инвестиции стали воспринимать не только как ресурс, но и как риск — впрочем, альтернативы им найдено не было).

Американский Сенат тем временем единогласно признал Владимира Путина военным преступником и призвал Гаагский трибунал расследовать действия президента РФ.

Максим Мирович

Путин искал международного признания и таки его добился — Сенат США единогласно признал его международным военным преступником.

За Владимиром Путиным под трибунал неизбежно проследуют и другие высшие должностные лица, отмечают комментаторы.

Анатолий Несмиян

Резолюция — не ритуальное мероприятие. Она может запустить юридический протокол признания военными преступлениями то, что происходит сейчас на территории Украины, а российское руководство, причастное к ним — военными преступниками. А это делает любые надежды на сепаратные договоренности отдельных кремлевских вельмож о своей судьбе призрачными. Решение суда — это такая штука, которую уже нельзя исправить тихим междусобойчиком. Кремлевским уже открытым текстом дается даже не сигнал, а удар колоколом — у вас остается очень немного времени, чтобы закрыть проблему Путина. В противном случае пойдете за ним паровозом. В Штатах немного ранее прямо сообщили, что считают Путина персонально ответственным за все нынешние безобразия — сдайте его, и мы пересмотрим свое отношение к тем, кто поступит правильно.

По факту Путину вынесен приговор

Шутки и ласки закончились. По факту Путину вынесен приговор, пусть он еще не оформлен до конца в юридическом смысле (но как раз эту процедуру и запускает резолюция Сената). Персонально с ним вопрос снимается окончательно. Приближенным предложено определиться. В противном случае есть опробованный метод — колода карт с фотографиями военных преступников. Если вы хотите такой славы — выбор ваш.

Аббас Галлямов

Сейчас тем, кто вступил в схватку с режимом, приходится очень нелегко, зато им не надо бояться будущего. Оно у них понятное и, в общем-то, светлое. А вот у кремлевских обитателей всё ровно наоборот: сегодняшний день не несёт им никаких угроз, зато будущее представляется достаточно мрачным. Самого Путина режим переживает вряд ли, сейчас об этом можно говорить достаточно уверенно. После его падения - с учётом того, что российским властям удалось настроить против себя весь мир, - шанс оказаться клиентом Гааги для этих людей можно назвать сильно отличающимся от нуля.

Жить, боясь будущего; встречать рассветы не с надеждой, а со страхом - это, если вдуматься, перспектива, которой и врагу не пожелаешь.

Дмитрий Гудков

Последнее китайское…

Депутаты, сенаторы, министры, послы, губернаторы, мэры, чиновники, силовики: времени осталось мало.

Шанс на амнистию ещё есть. Дальше – трибунал

Сейчас у вас еще есть шанс, как верно заметил Павел Чиков, стать если не героями, то соскочить с подножки поезда, летящего в ад. Шанс на амнистию ещё есть. Дальше – трибунал. Для всех.

Не теряйте времени – отрекайтесь от преступного режима.

Сейчас еще можно успеть: Овсянникова, Гильдеева, Нагиев, несколько депутатов и олигархов – везунчики. Верхнее чутье в них развито отлично. Дворкович – тоже не дурак, шахматист.

Каждое их слово против войны сейчас – залог спокойной старости дома, а не в тюрьме.

Сейчас вам еще может казаться, что пронесет. Выправится. Что режим несокрушим. Был. До 24 февраля. А теперь пошел вразнос, потому что решения принимаются одним человеком, начавшим – как там бредит Кадыров? – джихад против Украины.

Не исключаю, что из папочек Владимир Владимирович знает, что его танки уже едут на Берлин, оставив за собой руины не только Львова, но и Варшавы. Но вы-то не в бункере. Вы-то знаете, что происходит на самом деле.

Ваша армия увязла в позиционной войне. Бомби-не бомби – войну не выиграть. Нет уже никаких допущений "а если все же". Не все же. Не выиграть. Точка. На западном фронте без перемен – перечитайте на досуге, а кто еще нет – можно в первый раз. На восточном тоже без шансов. Китай уже ведёт переговоры с США, дистанцируясь от Путина.

Отречетесь сейчас – не придется прыгать из окон без парашюта потом.

Не хотите – пеняйте на себя. Под санкциями будете все. Найдут ваши счета, ваши дома, схемы, всех аффилированных с вами людей. Сотни обиженных российских журналистов и расследователей помогут. Да и ваши знакомые вас же первых сдадут. А потом вышвырнут из ЕС и США ваших детей, родственников. К Кадырову, ФСБ и духовным скрепам. Туда, где благодарный электорат, до которого дойдёт чуть позже, сплотится вокруг вас очень тесно.

Делайте свои покаянные заявление из-за границы, если боитесь в России.

Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Гаага.

Успейте выскочить на Проспекте мира.