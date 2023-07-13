Слишком мало зеков для фронта. Почему Дума не хочет амнистии

Отстраненный от должности командующий одной из воюющих в Запорожье российских армий публично раскритиковал свое начальство;

В российских колониях ужесточается режим содержания, чтобы заставить заключенных согласиться поехать на фронт в Украину;

Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ намерены применять кассетные снаряды американского производства, хотя этот вид снарядов запрещен конвенцией ООН;

Саммит НАТО в Вильнюсе одобрил план действий на случай нападения России, а также меры по укреплению восточного фланга Североатлантического союза.

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