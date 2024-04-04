"Слишком радужная картина войны". Что ждет телемарафон в Украине

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Глава Татарстана Рустам Минниханов призывает жителей республики самим готовиться к отражению атак беспилотников;

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Правозащитники в Армении заявляют, что за приехавшими в страну россиянами ведут слежку люди в форме армии России.