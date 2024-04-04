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Время Свободы

"Слишком радужная картина войны". Что ждет телемарафон в Украине

Информационный дайджест "Время Свободы", 4 апреля

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Время Свободы - Темы дня 4.04.2024.MP3
by Радио Свобода

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Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста по мобилизации в Украине с 27 до 25 лет;

Почему падает популярность Национального новостного телемарафона в Украине;

Первые итоги "перезагрузки" власти, которую проводит украинский президент;

Глава Татарстана Рустам Минниханов призывает жителей республики самим готовиться к отражению атак беспилотников;

Совет Безопасности ООН обсудил удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске;

В Австрии обсуждают проникновение российских шпионов в государственные и политические структуры страны;

Правозащитники в Армении заявляют, что за приехавшими в страну россиянами ведут слежку люди в форме армии России.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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