Слоны и кролики. Яков Кротов – о стремлении к свободе

Война 2022 года – причина вспомнить один юбилей. 300 лет назад, 16/27 мая 1722 года Пётр I указал создать Коллегию Малороссийскую. Она стала 13-й коллегией. Это было не просто переименование Малороссийского приказа, созданного в 1662 году для управления Левобережной Украиной. Приказ Малой России подчинялся Посольскому приказу, а с 1720 года Московской конторе Коллегии иностранных дел.



Подчинение Посольскому приказу (тогдашнему МИДу) означало, что Украина рассматривалась как иностранное государство. Через приказ царь общался с гетманами, как общался с королями и князьями, руководителями других суверенных государств. Это и понятно: ведь Украина была принята "под высокую руку" царей, что не означало ликвидации суверенного государства. Другое дело, что принятие это совершилось в результате завоевания. Приказ Малой России прежде всего обеспечивал функционирование российских карнизов в Украине. Налицо была "гибридная оккупация", не доведённая до логического конца прежде всего из-за недостатка ресурсов. Можно сравнить это с завоеванием Московского княжества монголами.

Создание Малороссийской коллегии означало прежде всего изменение культурное, психологическое – уже не суверенное государство, а часть России, пусть и управляемая гетманами. При этом полномочия гетманов были урезаны: их лишили права издавать указы и универсалы без подписи коллегии. Коллегия имела двойное подчинение: по военным делам – главнокомандующему войсками, по гражданским Сенату.



Гетман Иван Скоропадский заявил протест: указ нарушает договор с Богданом Хмельницким. Пётр ответил вполне в духе российского МИДа 2022 года: "Вместо того, как постановлено Хмельницким, чтоб верхней апелляции быть у воевод великороссийских, оная коллегия учреждена". Лукавство, потому что речь шла вовсе не о праве апелляции. Через 2 месяца, в июле, Скоропадский умер. Дмитрий Голицын, киевский воевода, изначально гнобил гетмана и даже запретил ему жить в Умани: "Пусть живёт со всеми своими делами у нас в середине, а не в порубежных местах". "У нас в середине" – то есть в зоне прямой российской оккупации.

Преемник Скоропадского гетман Павел Полуботок за неподчинение Малороссийской коллегии в 1723 году был заточён в Петропавловскую крепость, где и умер. После смерти Петра I украинцы добились упразднения Малороссийской коллегии и восстановления пусть урезанной, но независимости. В 1764 году Екатерина II окончательно интегрировала Украину в состав империи, восстановив и коллегию.



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На эту историю можно взглянуть с позиций сегодняшнего дня. Никакой Америки, никакого НАТО не было, но Россия методично завоёвывала Украину. Вот и вся цена демагогии про "неонацистов". У сильного всегда бессильный виноват. Интереснее другое. Сегодня многие русские, искренние противники войны и деспотизма, говорят о том, что война ведётся во имя "легитимизации" режима.



"Легитимизация" – слово, вошедшее в публицистику из исторической литературы. Оно обозначает не юридическую ("легальную"), а психолого-культурную оправданность той или иной власти в глазах народа. Легитимность и легальность могут не совпадать. Диктатуры Владимира Ульянова или Франсиско Франко не были легитимны, но они были "легитимизированы" своими лозунгами и достижениями. Есть, правда, одна тонкость, о которой забывают публицисты, политики, политологи, использующий этот термин. В отличие от легальности, легитимность – понятие очень расплывчатое и трудно определимое. Режим Ульянова был легитимизирован его марксистскими лозунгами только в глазах сторонников Ульянова. Но во время гражданской войны, хоть в России, хоть в Испании, огромная часть населения была решительно против путчистов.



Идея "легитимизации" как некоей формы голосования, очень расплывчатой и растянутой во времени и пространстве, продуктивна для истории, но не для политики. Разница проста: историк знает, чем кончилось (победили "красные", "франкисты"), политические акторы – то есть все граждане страны – не знают.



В глазах украинцев начала XVII века власть России не была легальна в силу нарушения Россией её обязательств. Была ли она легитимна? В глазах украинцев точно нет, но и миллионы русских видели в режиме буквально антихриста. Именно так называли Петра I старообрядцы. Не надо забывать, что Пётр был, помимо прочего, сыноубийцей.



Современную российскую оппозицию можно разделить на две части. Есть малая часть, которая не считает путинский режим легитимным, потому что начался он с фальсификации выборов и все 22 года держался и держится на ограничении прав и свобод. О какой фальсификации речь? А разве можно считать свободными выборы, последовавшие за взрывами домов, в которых жили граждане России? Вождь сразу показал зубы, население всё поняло. Выборы в отсутствие реального правосудия, по-настоящему свободной экономики, очень жёстко регулируемой прессы и т.п.? Все последующие действия власти последовательно подтверждали её нелигитимность, и речь не о формальных безобразиях вроде "обнуления", а о войнах в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. Ещё большее подавление свободы слова, собраний, митингов, экономики.



Есть и другая российская оппозиция. Для неё всё было отлично до 24 февраля 2022 года. Впрочем, для некоторых всё было отлично до расправы с Михаилом Ходорковским или Владимиром Гусинским, для кого-то всё было отлично до 2012 года, для кого-то до утёнка, до унитаза, до дворца, до обнуления и т. п. Общее одно: эта часть оппозиции меряет жизнь, политику, историю не идеалами, а своими личными возможностями. 24 февраля 2022 года резко сократило возможности ездить за границу, пользоваться валютой, выступать с умеренно-неблагонамеренными речами. Только и всего. Права человека? Борьба за мир? Ядерное разоружение России в одностороннем порядке? Признание всех действий режима с 9/9/99 (взрыва домов в Москве) – преступлениями, а сам режим – незаконным и преступным? Об этом нет речи даже сейчас.



Эта часть оппозиции не возражала против войн режима в Чечне, Грузии, Сирии, для неё более важными были коррупция и старение вождя. Если бы молодой, но без дворцов – опять бы полюбили, невзирая на окровавленные клыки. Вторая фаза войны в Украине потрясла эту часть оппозиции только тем, что Запад резко выступил за Украину. Не выступил бы – не волновались бы, как не волновались из-за Крыма, и преспокойно туда ездили.



Легальность – это от закона. Легитимность – от идеи. Легитимность от идеи честности или от идеи свободы? От идеи порядка или от идеи свободы? От идеи безопасности, дружбы с Западом и т.п. или от идеи свободы? Надо выбирать. Тут совершается тот выбор, который определяет все другие выборы.

Для России актуальнее другой лозунг: из ста кроликов не сделать одного слона

Вот эмигрировавший в Литву журналист из кластера "Эха Москвы" и "Ведомостей" призывает к сопротивлению: "Простая истина в том, что легитимность "мы" определяется либо стихийно возникшим движением, похожим на #metoo, либо представительством, полученным по доверию равных или в результате выборов. Так что легитимное "мы" сейчас рождается там, где нет российского государства как института. В чатах взаимной поддержки. В волонтёрских группах. В активистских сообществах. В подпольных низовых движениях. В отдалённых городах и весях. Всем этим бесчисленным крошечным "мы" – разным, порой совсем не похожим друг на друга – сейчас очень непросто. В условиях подавления всякого низового коллективного действия они вынуждены бежать и таиться, бояться за свое будущее и будущее своих близких. Но именно эти маленькие "мы" и есть тот фундамент, на котором может появиться "мы" большое – когда-нибудь".



Тут повторена идея, зародившаяся в 2011 году и повторяющая лозунг "из искры возгорится пламя". Это неверный лозунг. Отнюдь не все искры рождают пламя – посмотрите на бенгальские огни. Для России актуальнее другой лозунг: из ста кроликов не сделать одного слона. Тысяча групп, выступающих за чистые подъезды или высокие зарплаты, не перерастёт в демократическое движение. Они могут даже усилить диктатуру, которая и зарплаты повысит, и подъезды покрасит. Многочисленные фрондёрские группки могут стать основой для очередной диктатуры. Ведь идей свободы, прав человека, защиты меньшинств, нерушимости международных обязательств, мира и прогресса у этих групп не было, нет и не появляется даже сейчас, когда десятки тысяч фрондёров оказались на Западе. Так и белоэмиграция 1920-х годов жила в США, но оставалась в основном монархической и правой.



Легитимен ли нынешний Кремль? А какая разница? Он нелегален, незаконен. Этот президент не президент с 2000 года. Эти суды не суды с куда более раннего времени. Одобряет население этот режим? А какая разница? Важно, что есть нормы, которым режим не соответствует, и если население этих норм не знает или не принимает, то это проблемы населения. Никто эти нормы не прячет.



Более того, идея свободы, прав личности и меньшинств – не какая-то экзотическая дурь из Амстердама, но идея внутри каждого человека с момента становления его как человека. Её нужно каждый день выпалывать, что многие жители России с успехом и делают. И неча на телевизор пенять, сами себя дрессируют не хуже телевизора. Чтобы жить спокойнее и уютнее, только и всего. Такая вот кувырк-коллегия получается, как говаривали встарь.



Что ж, кто-то выжигает в себе свободу, а кто-то её выращивает. Да, в условиях "подавления". Но эти условия не 24 февраля начались, а 25 октября, если уж по правде. Сейчас лучше, чем 105 лет назад, уже потому, что свободы в мире всё-таки стало больше, а легче стремиться к свободе, когда ты не один. Просто не надо бояться принципиальности, не надо бояться иметь настоящие идеалы, а не на ходу сочиняемые лозунги, которые якобы прагматичнее. Прагматичность очень непрагматична, вон куда завела. Лучше уж свобода. Да, стремление к свободе тоже может завести. Но свобода может завести не только туда, куда Макар телят не заводил, но и туда, где нормальная жизнь. Украина уже там, и Россия может оказаться в свободном мире не с танками и кровью, а с покаянием, изменением и созиданием.

Яков Кротов – историк и православный священник, ведущий рубрики "Между верой и неверием" на сайте Радио Свобода



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