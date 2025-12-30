Слова, но нет ни фото, ни видео. Были ли дроны на Валдае?

Кремль "не предоставил никаких доказательств", что Украина атаковала резиденцию Путина, – сказано в обзоре, подготовленном неправительственным экспертным сообществом Институт изучения войны (ISW). Атаку на резиденцию Путина опроверг во вторник, 30 декабря, и президент Украины Владимир Зеленский. Имеющиеся факты позволяют сомневаться в том, что атака дронов на резиденцию российского президента на Валдае имела место.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал фейком заявления о якобы ударе дронами по резиденции российского президента Владимира Путина. Он также рассказал, что сообщил об этом представителям переговорной группы, с которой Киев обсуждает параметры окончания войны в Украине.

"Наши партнеры всегда могут благодаря своим техническим возможностям проверить, что это был фейк", – сказал Зеленский. По его мнению, заявления представителей России об атаке на Валдай могут быть связаны с успешными переговорами Украины и США касательно мирного плана Дональда Трампа.

Заявления России

Глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что ВСУ в ночь на 29 декабря организовали атаку 91 БПЛА на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Как утверждает Лавров, все дроны были сбиты. По словам министра иностранных дел России, в ответ на это Москва пересмотрит свою переговорную позицию "без окончательного выхода из переговоров", а также нанесет ответный удар, "время и цели для которого уже определены".

Утром в понедельник Минобороны России отчиталось о 89 сбитых за ночь дронах, 18 из них были уничтожены над территорией Новгородской области. Половину дронов, по утверждению Минобороны РФ, сбили в соседних областях, и поэтому еще утром в понедельник Москва о них ничего не заявляла. Впоследствии ведомство заявило, что с 7 до 9 утра по московскому времени над регионом были сбиты еще 23 украинских беспилотника.

Атака ВСУ при помощи дронов на резиденцию российского лидера Владимира Путина состоялась фактически сразу после переговоров США и Украины. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, сообщил корреспондент РБК 29 декабря. "Владимир Путин обратил внимание своего коллеги Дональда Трампа, что фактически сразу же после, по мнению американской стороны, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго, киевский режим предпринял террористическую атаку", – сказал Ушаков на брифинге. Он отметил, что Киев применил беспилотники дальнего действия.

Вечером 29 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "ответ России на атаку Украины на резиденцию Владимира Путина будет не дипломатическим".

Реакция Украины и США

Общаясь с журналистами по итогам визита в США премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президент Дональд Трамп подтвердил, что информацию об атаке на резиденцию российского президента на Валдае ему передал Владимир Путин: "Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что на него напали. Это нехорошо. Это нехорошо. Не забывайте, что я остановил [передачу Украине] "Томагавков". Одно дело быть агрессивным, а другое – нападать на его дом. Сейчас не время для таких действий", – сказал Дональд Трамп. На вопрос, получал ли он доказательства атаки от разведывательных служб США, Трамп добавил, что это выясняется.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал заявление Лаврова "очередной ложью". По его мнению, таким образом Россия пытается помешать переговорному процессу, а также готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве.

Данные независимых расследователей

"Обстоятельства этого предполагаемого удара не соответствуют характеру наблюдаемых доказательств, когда украинские силы наносят удары по России, – говорится в аналитической статье, опубликованной ISW 29 декабря. – Подтвержденные удары Украины по России обычно оставляют следы, которые можно обнаружить в открытых источниках. К таким следам относятся видеозаписи, часто с геолокацией, операций ПВО, взрывов, пожаров или дымовых шлейфов вблизи целевых объектов; заявления местных и региональных российских властей, обычно преуменьшающие значение успешных ударов Украины, называя их "обломками" сбитых беспилотников; сообщения местных источников и СМИ о пожарах или повреждениях таких объектов. ISW не наблюдала никаких подобных видеозаписей, а также местных или региональных сообщений об ударах Украины вблизи резиденции Путина, которые могли бы подтвердить утверждение Лаврова. Утверждение Лаврова о сбитии 89 украинских беспилотников над Новгородской областью также противоречит заявлению Министерства обороны России о том, что российские силы сбили 47 украинских беспилотников над областью в ночь с 28 на 29 декабря, что еще больше подрывает это утверждение. Ранее украинские силы наносили удары по многочисленным военным целям в Новгородской области, что также сопровождалось доказательствами. Кремль не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения о том, что украинские силы обстреляли резиденцию Путина 29 декабря", – говорится в сообщении, опубликованном аналитиками Института изучения войны.

В тексте также упоминается публикация издания "Сота", в которой говорится о том, что жители Валдая не слышали работы средств ПВО ночью, хотя если бы атака имела место, работа систем ПВО была бы слышна. "Сота" сообщила, что беспилотники, запущенные с северной границы Украины, должны были бы пересекать хорошо охраняемое российское воздушное пространство, включая многочисленные объекты стратегических ракетных войск, подразделения ПВО, военную авиацию и другие объекты, которые либо находились бы под усиленной защитой ПВО, либо сами действовали бы в качестве российского противовоздушного зонтика. Издание пришло к выводу, что Украина смогла бы нанести удар по резиденции Путина на Валдае либо "чудом", либо преднамеренной военной халатностью России", - говорится в аналитической статье ISW.

Резиденция Путина охраняется системами ПВО

В расследовании Радио Свобода, опубликованном в июле прошлого года, говорилось о том, что вокруг резиденции Путина на Валдае были установлены несколько систем противоракетной обороны "Панцырь-С1".

Расследование было основано на спутниковых снимках и других свидетельствах, которые журналисты анализировали на протяжении нескольких лет. Таким образом удалось обнаружить 19 систем ПВО, однако эксперты полагают, что их может быть даже больше. Иными словами, можно говорить о том, что резиденция Путина хорошо защищена от ударов с воздуха – по сравнению с другими стратегически важными объектами в России, такими как НПЗ или крупные заводы.

Система короткого радиуса действия "Панцирь-С1" – не самая эффективная система ПВО. Если бы на резиденцию Путина действительно была совершена массированная атака дронов, то вполне вероятно, что эта система ПВО была бы перегружена и какие-то дроны долетели бы до цели. Однако обычно, когда происходят массированные налеты дронов на российский регионы, об этом первым сообщает Минобороны РФ, а затем появляются заявления местных властей, губернаторов, мэров городов и, как правило, также сообщения в чатах, пабликах местных жителей, которые слышали взрывы. Иными словами, взрывы ракет ПВО или удары дронов отображаются в публичном пространстве.

Сообщения о дронах над другими областями

И город Валдай, и Новгородская область в целом – это малонаселенная местность. Но в городе, расположенном рядом с резиденцией Путина, местные жители наверняка слышали бы звуки взрывов ПВО, если бы была совершена массированная атака дронов. Власти Валдая никаких сообщений, имеющих отношение к атакам дронов, не публиковали.

Минобороны утром 29 декабря не писало о массированной атаке беспилотников, однако вечером того же дня Лавров, Ушаков и Путин якобы в разговоре с Трампом уже говорили о 91 дроне. После этого в Минобороны РФ заявили, что в это число входят беспилотники, сбитые над Брянской областью, то есть на много сотен километрах южнее. Якобы они направлялись в сторону резиденции Путина. В понедельник были сообщения в местных пабликах и чатах из Тверской области, которая находится рядом с Новгородской. Но эти беспилотники, сбитые над Тверской областью, Минобороны РФ решило не включать в указанное выше число.

Сомнения в правдивости сообщений об атаке на валдайскую резиденцию Путина подкрепляются разночтениями в данных Минобороны РФ и цифры в 91 дрон, приведенной российским МИД. Согласно ежедневному отчету Минобороны, над российской территорией – над разными регионами – в ночь с 28 на 29 декабря было сбито в общей сложности 89 дронов.

ISW допускает, что Кремль намерен использовать информацию о якобы имевшей место атаке на резиденцию Путина, чтобы оправдать отказ от любых мирных предложений, которые могут стать результатом переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов и Европы.

"С тех пор как администрация Трампа начала мирные усилия в январе-феврале 2025 года, Кремль стремился откладывать и продлевать мирные переговоры, чтобы продолжать войну без помех, избежать введения США мер, направленных на оказание давления на Россию с целью проведения содержательных переговоров, даже добиться уступок в отношении двусторонних американо-российских отношений", – говорится в анализе Института изучения войны.