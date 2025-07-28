Кольцо Саурона. Новые башни для ПВО на "малой бетонке" вокруг Москвы

На фоне атак украинских дронов российские военные построили десятки новых позиций ПВО вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и дублирующей ее "малой бетонки" – сооруженной еще в советское время трассы, призванной обеспечить транспортировку ракет к системам противовоздушной обороны Москвы. Зачастую новые российские позиции ПВО в московском регионе расположены рядом с бывшими позициями советского "малого кольца ПВО", которое было призвано защитить город от воздушных атак стран НАТО с помощью ракетных комплексов С-25 "Беркут".

Утром 28 мая жители Зеленограда проснулись от грохота взрывов. "Было слышно отчетливо два взрыва. После этого я подошла к окнам и увидела работу ПВО, а именно – сбитие беспилотника. В тот момент было тревожно", – рассказывала изданию URA.RU местная жительница.

Несмотря на призыв местных властей не публиковать фото и видео атак дронов, десятки жителей зеленоградских многоэтажек взяли в руки мобильные телефоны и начали снимать происходящее – на одну из записей попало момент сбития дрона системой ПВО.

Недалеко от Зеленограда проходит ЦКАД – Центральная кольцевая автомобильная дорога, построенная рядом со старой советской «малой бетонкой», окружной дорогой вокруг Москвы, которая в 50-х – 60-х годах прошлого века была сооружена в первую очередь для военных нужд – чтобы обеспечить связь между десятками зенитно-ракетных частей, сооруженных в рамках строительства "Золотого кольца ПВО" советской столицы, а также обеспечить подвоз к ним ракет.

Таких "колец" было несколько – первое располагалось в радиусе 75-90 км от центра города, второе, так называемое "Московское малое оборонительное кольцо" – в 35-50 километрах. Для защиты от вражеских авиаударов был разработан и принят на вооружение в 1955-м году стационарный зенитно-ракетный комплекс С-25 "Беркут".

После первых атак украинских дронов на Москву в мае 2023 года российские власти построили десятки новых позиций ПВО как в самой Москве (например, на крыше здания Минобороны на Фрунзенской набережной), так и вокруг российской столицы – защитив ими в числе прочего резиденцию Владимира Путина в Ново-Огареве. Десятки "Панцирей" были установлены на вершинах холмов, образованных законсервированными полигонами бытовых отходов.

За 80 лет, прошедших со строительства советских "колец ПВО", территории в радиусе нескольких десятков километров от Москвы были застроены новыми жилыми районами. В результате падающие после выстрелов разгонные блоки ракет "Панцирей" зачастую наносят больший ущерб, чем сами украинские БПЛА. И не только разгонные блоки: так, во время последней атаки беспилотников на российскую столицу, в Зеленограде была найдена неразорвавшаяся боевая часть новой ракеты для "Панцирей", ТКБ-1055.

Там, где рельеф местности не позволяет установить ПВО на вершине холма или бывшего полигона ТБО (это позволяет "Панцирю" раньше обнаруживать цели), ракетные установки ставят на специальных башнях – недалеко от одной из них недавно покончил с собой бывший губернатор Курской области Роман Старовойт.

Уже более двух лет Радио Свобода ведет интерактивную карту расположения новых систем ПВО в Москве и Подмосковье – за это время российские военные соорудили в столичном регионе более 50 позиций ЗРК. Как показывает анализ спутниковых снимков, этот процесс продолжился и в 2025 году, причем позиции "Панцирей" все чаще строят рядом с той самой "малой бетонкой" и ее платным дублером ЦКАД. Часто башни для "Панцирей" ставят рядом с бывшими позициями советских ЗРК С-25 или даже на их месте – фактически таким образом Минобороны РФ воссоздает советскую систему эшелонированной противовоздушной обороны Москвы, многие объекты которой с конца 80-х годов были заброшены.

Осенью 2024 года Радио Свобода уже обращало внимание на то, что новые системы ПВО строят вокруг Москвы "кольцами" – причем одно из них расположено даже ближе к российской столице, чем советское "малое кольцо ПВО".

До сегодняшнего дня нам было известно о двух позициях "Панцирей", расположенных по советским лекалам рядом с ЦКАД и старой "малой бетонкой": одна из них прикрывает с юга аэропорт "Домодедово" и хорошо видна каждому проезжающему по автомобильной дороге. Вторая разместилась на вершине рекультивированного полигона ТБО "Часцы" под Кубинкой.

OSINT-исследователь, пишущий в социальной сети Х под ником jembob, проанализировал спутниковые снимки Sentinel и нашел еще более 15 позиций "Панцирей", построенных совсем недавно, летом 2025 года, вдоль ЦКАД и "малой бетонки" – в том числе рядом с Зеленоградом, где работа "Панциря" попала на видео во время украинской атаки в ночь на 28 мая. Некоторые из этих "Панцирей", судя по их местоположению, призваны прикрыть войсковые части ПВО С-300/С-400, также построенные на месте бывших позиций старых советских ЗРК С-25 "Беркут".

Расположение пяти из вновь найденных позиций ПВО можно подтвердить с помощью других источников – например сервиса "Яндекс.Зеркала", публикующего свежие кадры с видеорегистраторов машин. Так, 16 июня началось строительство башни для "Панциря" прямо внутри автомобильной развязки на ЦКАД в районе Гжели. Как следует из спутниковых снимков Sentinel, строительство башни было закончено не позднее 29 июня, правда самого "Панциря" на фотографии из "Яндекс.Зеркал" от 3 июля еще не было.

Следующую построенную совсем недавно башню для "Панциря" автомобилисты могут увидеть на этой же трассе в 8 километрах севернее. Ее тоже начали строить в июне и закончили не позднее 7 июля, самого "Панциря" на башне также пока нет. Эта позиция ПВО расположена ровно посередине между двумя бывшими советскими базами, на которых были дислоцированы ракетные комплексы С-25 "Беркут".

На юге Московской области на фотографиях "Яндекс.Зеркал" и спутниковых снимках Sentinel можно найти еще одну башню для "Панциря". Она также построена прямо на ЦКАД и находится в 8 километрах западнее ранее найденной позиции ПВО к югу от аэропорта "Домодедово", на Московском малом кольце (в этом районе две дороги – старая "бетонка" для обслуживания советских баз противоракетной обороны и новый ЦКАД – немного расходятся).

Четвертая башня для "Панциря", которую можно увидеть как на спутниковых фотографиях, так и на снимках "Яндекс.Зеркал", была построена в июне под городом Раменское, южнее аэропорта "Жуковский", не на ЦКАД, а на Новорязанском шоссе – всего в 4,5 километрах от "Панциря" на подиуме, найденного в ноябре 2024 года OSINT-аналитиками благодаря появившимся в сети кадрам отражения очередной украинской атаки.

Наконец, еще одну башню для "Панциря" можно увидеть на спутниковом снимке и на "Яндекс.Зеркалах" рядом с другой бывшей позицией советских ракет С-25 к югу от Подольска.

Несколько новых позиций ПВО пока можно найти только на спутниковых снимках Sentinel, на спутниковые снимки высокого разрешения или "Яндекс.Зеркала" они попасть еще не успели. Например, одна из них была построена в июне рядом со стрелковым полигоном Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш), где еще с советских времен испытывают снаряды для скорострельных авиационных пушек, бронебойные подкалиберные снаряды, а так же заряды к гранатомётам. Другая предполагаемая позиция ПВО тоже была построена совсем недавно под Наро-Фоминском на территории бывшего советского радиотехнического центра, который сначала обслуживал позиции ЗРК С-25, а затем – С-300/С-400.

Эти находки позволяют с уверенностью говорить о том, что российские военные решили фактически воссоздать советское "малое кольцо ПВО" вокруг Москвы – которое во времена "холодной войны" так и не нашло себе применения. С тех пор вызовы для российской армии изменились: теперь перехватывать надо не крылатые ракеты НАТО, а низколетящие украинские беспилотники. Собранный нами массив данных показывает, что приоритетными объектами для защиты от дронов стали аэродромы, как гражданские, так и военные (например, "Чкаловский"), базы более мощных систем ПВО С-300/С-400 и другие военные объекты, а также элитные коттеджные поселки, где живут российские чиновники высшего ранга, вплоть до президента (несколько "Панцирей" на башнях еще в 2024 году установили в районе резиденции Путина на Валдае).

Несмотря на беспрецедентную насыщенность московского региона системами противоракетной обороны (порой в ущерб потребностям на фронте и за счет "оголения" стратегических объектов в других регионах), украинские атаки продолжаются – хотя прямой ущерб от них пока несравнимо меньше, чем от атак "Шахедов" на Киев. Впрочем, каждый такой украинский удар наносит еще и экономический ущерб, например, приводя к коллапсу в аэропортах из-за отмены рейсов гражданской авиации. В конце июня министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ планируют «в несколько раз» увеличить количество ударов дальнобойными дронами по территории России, для чего украинское военное ведомство якобы уже подписало контракты на производство и поставку "десятков тысяч" таких беспилотников.